Rachid Ghezzal Beşiktaş'ta fark yaratıyor

Siyah-Beyazlılar'da transferin son gününde kadroya katılan sağ kanat Rachid Ghezzal'in performansı, yüzleri güldürdü.
Cezayirli futbolcunun antrenman eksiği olmasına karşın Yeni Malatyaspor maçında üst seviyede oynaması bu bölgedeki eksiğin giderildiğini gösterdi. Larin'in golünde asist yapan Ghezzal, sağ bek hattında forma giyen Valentin Rosier'le birlikte iyi bir ikili oluşturdu. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, aynı verimi alamadığı sol koridor için de çözüm arayışında olduğu bildirildi.
Öte yandan Kartal'ın yeni kanat oyuncusu Ghezzal, bugün saat 14.00'te Nevzat Demir Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak.
Eddie Newton'ın ayrılığı sonrası Trabzonspor'da teknik direktör arayışları sürerken adaylardan biri de Samet Aybaba idi. Tecrübeli antrenör, Bordo-Mavililerle görüştüğünü ifade ederken resmi bir teklif almadığını dile getirdi.
Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde yeniden kiralamak istediği Henry Onyekuru, ilk kez Sarı-Kırmızılılara şart koştu. Başarılı futbolcu, Cimbom'a “6 aylığına gelmem, 1.5 yıllık anlaşma sağlarsanız dönmek isterim” dedi.
'Uzun yıllardır böylesini görmemiştim'
İmkansızlıklara rağmen taktisyenliğini konuşturan tecrübeli çalıştırıcı 2-5-3 sistemini getirdi. Siyah-beyazlılar artık özellikle iç saha maçlarına tamamen ofansif bir anlayışla çıkacak.
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