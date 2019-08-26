Quaresma'ya Galatasaray ve Fenerbahçe engeli

Takımda istenmediği açıklanan Quaresma’nın, Süper Lig’den kulüplerle temasta olduğu iddiası, Beşiktaş yönetimini harekete geçirdi. Siyah beyazlılar, oyuncunun şampiyonluk yarışında yer alaca başka bir takıma gidebilme ihtimalini göz önünde bulundurdup fesih anlaşmasına özel madde koymayı planlıyor.

Siyah-Beyazlılar, kulüpte toplamda 7. sezonunu geçiren Ricardo Quaresma’yla yollarını ayırma kararı almıştı. Tecrübeli futbolcu bu durumu Instagram hesabından, “Kulüp başkanı tarafından takımda istenmediğim konusunda bilgilendirildim. Sorunu çözmek için uğraşıyorum. İlerleyen günlerde geleceğimle ilgili basın toplantısı düzenleyeceğim. Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür ederim” sözleriyle duyurmuştu. Konuyla ilgili olarak kulüpten de, “Oyuncularımızdan Ricardo Quaresma ile yapılan toplantı sonucu kendisine yeni sezonda takım kadromuzda olmayacağı bilgisi verilmiştir. Oyuncuya 2019- 2020 sezonu transfer dönemi bitimine kadar takım bulabilmesi için izin verilmiştir. Bu süreçte takım bulamaması durumunda da oyuncu sezonun geri kalanında takımdan ayrı bireysel çalışmaya devam edecektir” açıklaması yapılmıştı.

TAZMİNAT MADDESİ

Bu gelişmelerin ardından tecrübeli oyuncunun sözleşmesinin her an fesh edilebileceği öğrenildi. Menajeri aracılığıyla kulüp bakmaya başlayan Portekizli oyuncunun, Süper Lig’den birkaç kulüple temas halinde olduğu iddiası, yönetimde paniğe yol açtı. Tecrübeli oyuncunun, şampiyonluk yarışında yer alacak başka bir takıma gidebilme ihtimalini göz önünde bulunduran Siyah- Beyazlılar, fesihe, Süper Lig için özel tazminat maddesi koydurmayı planladığı bildirildi.

SNEIJDER VE YUSUF'TA DA VARDI

Ezeli rakiplere gidiş engeli konusu aslında ülkemizde ilk kez yaşanmıyor. 2 sezon önce Sneijder ile sözleşme feshi gerçekleştiren Galatasaray ve geçtiğimiz hafta Yusuf Yazıcı'yı Lille'e gönderen Trabzonspor da sözleşmelerine bu maddeyi koydurmuştu.

(Fanatik)