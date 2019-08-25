Quaresma'nın sürpriz transfer rotası belli oldu

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın "Ayrıl" talimatını verdiği Quaresma'nın sürpriz bir transfer görüşmesi yaptığı ortaya çıktı.

Beşiktaş'ta ikinci Quaresma dönemi kapandı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın yönetime, "Gönderebilirsiniz" raporu verdiği Portekizli yıldız, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Beşiktaş'ta istenmediği konusunda bilgilendirildiğini açıkladı.

Tecrübeli futbolcu mesajında, "Kulüp başkanı tarafından takımda istenmediğim konusunda bilgilendirildim. Sorunu çözmek için uğraşıyorum. İlerleyen günlerde geleceğimle ilgili basın toplantısı düzenleyeceğim. Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkürler" ifadelerini kullandı.

'TEK ÇALIŞACAKSIN'

Siyah-beyazlı kulüp de, "Oyuncuya takım bulabilmesi için izin verilmiştir. Takım bulamazsa sezonun kalanında takımdan ayrı çalışacaktır" açıklamasını yayınlarken, Quaresma'nın ABD ekibi Los Angeles Galaxy ile görüşme halinde olduğu öğrenildi.

(Sabah)