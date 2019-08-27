  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 27 Ağustos 2019 Salı 09:16
  • |
  • 27 Ağustos 2019 Salı 09:25

Quaresma'nın ayrılığına o rapor sebep oldu

Quaresma'nın ayrılığına o rapor sebep oldu

Paylaş

Beşiktaş'ın teknik patronu Abdullah Avcı ile Başkan Fikret Orman'ın yaptığı görüşmede ipler koptu. Başarılı teknik adam, Quaresma'ya ihtiyacının olmadığını söyleyince kadro dışı kararı çıktı.

Ricardo Quaresma'nın neden kadro bırakıldığı ortaya çıktı. Teknik Direktör Abdullah Avcı, Portekizli oyuncuyu istemeyince ipler koptu. Sezon öncesinde 35 yaşındaki futbolcunun kalıp kalmayacağı yönünde çeşitli iddialar ortada dolaşıyordu.

Eski kulübü Porto'ya döneceği ya da futbol hayatına ABD'de devam edeceği konuşuluyordu. Ancak Portekizli yıldız bütün söylentilere kulaklarını tıkadı ve Avusturya'daki hazırlık kampının en çalışkan ve en istekli ismi olarak öne çıktı. Hatta Beşiktaş'ın yaptığı altı hazırlık maçına da ilk 11'de başladı. Başkan Fikret Orman da Avusturya kampında yaptığı açıklamada, "Quaresma'dan hocamız da memnun. Her maça 11'de başlıyor" demişti.

Tempoyu düşürüyor

Ancak Sivasspor yenilgisi sonun başlangıcı oldu. Deplasmandaki 3-0'lık mağlubiyet sonrası Başkan Fikret Orman ve Abdullah Avcı bir durum değerlendirmesi yaptı. 

Bu görüşmede tecrübeli çalıştırıcı takviyelere ihtiyacının olduğunu söylerken, Ricardo Quaresma'yı ise sildi. Portekizli yıldızın kurduğu yeni düzene uyum sağlayamamasından şikâyetçi olan Abdullah Hoca, pas temposunu düşürmesi ve bütün takımı da olumsuz yönde etkilemesi sebebiyle Q7'ye artık takımda yer vermeyeceğini söyledi. 

Sivasspor karşılaşmasında da 90 dakika yedek kulübesinde bekleyen Portekizli yıldız, ertesi gün Ümraniye'de yapılan görüşmede artık istenmediğini öğrenince şoku yaşadı.

(Türkiye)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Radamel Falcao kararlı: Sözüm söz, Galatasaray'a gideceğim

title

Mehmet Topal sahaya indi

title

Quaresma'nın yeni adresi belli oldu

Wesley Sneijder´in kilolu hali görenleri şaşırttı

SPOR GÜNDEMİ

Yunus'tan Falcao'ya vize
Yunus'tan Falcao'ya vize

Yunus'tan Falcao'ya vize

Kolombiyalı golcü için ihtiyaç duyulan açığı, genç yıldız kapattı: Hem Falcao hem de Monaco ile anlaşan G.Saray, UEFA kriterlerine takıldı. Açık olan 4 milyon euro için Diagne ayrılığı kabul etmedi. G.Saray yönetimi Yunus Akgün’ün Lazio’ya satışına onay verdi.

Diagne'de umut ışığı! Tüm gözler bu haberde
Diagne'de umut ışığı! Tüm gözler bu haberde

Diagne'de umut ışığı! Tüm gözler bu haberde

Galatasaray’ın bir türlü elinden çıkaramadığı Mbaye Diagne’de yeni bir olasılık doğdu. Senegalli forvet kiralık olarak takımdan ayrılabilir.

Adı Galatasaray ile anılıyordu, istenen ücret şok etti!
Adı Galatasaray ile anılıyordu, istenen ücret şok etti!

Adı Galatasaray ile anılıyordu, istenen ücret şok etti!

Manchester United'da Solskjaer’in kadrosunda düşünmediği ve Galatasaray taraftarlarının takımlarına yakıştırdığı Fred için İngilizler 27 milyon sterlin istiyor.

Quaresma'nın yeni adresi belli oldu
Quaresma'nın yeni adresi belli oldu

Quaresma'nın yeni adresi belli oldu

BEŞİKTAŞ’TA kadro dışı bırakılan Quaresma’nın eski kulübü Porto’ya dönmek için çare aradığı belirtildi.

Dirar'ın 2 sırrı zaferin anahtarı
Dirar'ın 2 sırrı zaferin anahtarı

Dirar'ın 2 sırrı zaferin anahtarı

Audi Cup’ta 6-1’lik B.Münih yenilgisinde sol bek oynayan Dirar, alacaklarının ödenmemesine üzgündü, yuhalanınca da çöktü. Ama Başkan Koç devreye dirdi, parası hemen yatırıldı. Son lig maçı öncesi kızının kolu kırıldı, yine Başkan çözüm üretti.

Kartal'da yeniden doğar
Kartal'da yeniden doğar

Kartal'da yeniden doğar

Portekiz basını Aboubakar’ın yeniden Beşiktaş’a kiralanmasını önerdi: Siyah-Beyazlı takımda 43 maçta 26 gol atıp, kıskanılacak bir performans gösteren Vincent Aboubakar’a, St. Etienne’nin de talip olduğu ancak Beşiktaş’a gitmesinin iki taraf için de doğru seçim olacağı belirtildi.

Fenerbahçe yeni Andre Santos'unu buldu
Fenerbahçe yeni Andre Santos'unu buldu

Fenerbahçe yeni Andre Santos'unu buldu

Kolarov transferini bitiremeyen Fenerbahçe, rotasını İspanya’ya çevirdi. Kanarya, Sevilla’nın 11 milyon Euro ödediği Guilherme Arana’yı kiralamak için girişimlere başladı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.