Quaresma'dan sonra o yıldızlar da topun ağzında

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Siyah-Beyazlılar’ın son olarak İtalyan Kulübü Bologna’nın talip olduğu Gary Medel ile Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın kadroda düşünmediği Jeremian Lens ile de sözleşme feshi için düğmeye bastığı ve önümüzdeki günlerde her iki futbolcunun menajerleri ile bu konuda bir görüşme yapılacağı kaydedildi. Yapılan yeni transferlerin ardından, bu oyuncular da gözden çıkarılmış oldular
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala yönetimden stoper istediğini iletti.
Göztepe maçında Vodafone Park Stadı’nın hibrit çimlerinde meydana gelen bozulma, bütün oyuncuları rahatsız etti.
Zanka'nın yanına kaliteli bir oyuncu arayan F.Bahçe’nin, Hoffenheim’da top koşturan Havard Nordtveit’i gündemine aldığı iddia edildi.
TRABZONSPOR bugün sahasında Malatyaspor’u konuk edecek. İşte iki takımın da ilk 11’leri…
Beşiktaş'ta yönetimin Ricardo Quaresma dışında takımdan başka isimleri de göndermeye hazırlandığı öğrenildi.
Fenerbahçe'nin son dakika golüyle Başakşehir'i 2-1 yendiği maç birçok ilke ve önemli istatistiği yansıdı. Bunlardan biri de, Ersun Yanal'ın ilk kez Fenerbahçe'de üst üste 6. galibiyetini alması olarak kayıtlara geçti.
“Başkan Fikret Orman tarafından, artık ekibin bir parçası olmadığım ve kalmamı istemedikleri iletildi. Ancak ben konuyu çözmek için çalışıyorum. İleride de bir basın toplantısı düzenleyip, bilgilendirmeyi yapacağım.”