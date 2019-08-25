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aksam.com.tr
  • 25 Ağustos 2019 Pazar 10:05
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  • 25 Ağustos 2019 Pazar 10:19

Quaresma'dan sonra o yıldızlar da topun ağzında

Quaresma'dan sonra o yıldızlar da topun ağzında

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Beşiktaş'ta yönetimin Ricardo Quaresma dışında takımdan başka isimleri de göndermeye hazırlandığı öğrenildi.

STAR

Siyah-Beyazlılar’ın son olarak İtalyan Kulübü Bologna’nın talip olduğu Gary Medel ile Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın kadroda düşünmediği Jeremian Lens ile de sözleşme feshi için düğmeye bastığı ve önümüzdeki günlerde her iki futbolcunun menajerleri ile bu konuda bir görüşme yapılacağı kaydedildi. Yapılan yeni transferlerin ardından, bu oyuncular da gözden çıkarılmış oldular

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