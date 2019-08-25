Quaresma'dan sonra o yıldızlar da topun ağzında

Beşiktaş'ta yönetimin Ricardo Quaresma dışında takımdan başka isimleri de göndermeye hazırlandığı öğrenildi.

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Siyah-Beyazlılar’ın son olarak İtalyan Kulübü Bologna’nın talip olduğu Gary Medel ile Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın kadroda düşünmediği Jeremian Lens ile de sözleşme feshi için düğmeye bastığı ve önümüzdeki günlerde her iki futbolcunun menajerleri ile bu konuda bir görüşme yapılacağı kaydedildi. Yapılan yeni transferlerin ardından, bu oyuncular da gözden çıkarılmış oldular