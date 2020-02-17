Quaresma'dan ırkçı tezahüratlara tepki gösteren Marega'ya destek

Quaresma, Facebook'taki resmi sitesinden yayımladığı mesajda, "Marega ile dayanışma içinde olduğunu ifade etmek istiyorum. Saha içinde ve dışında ben de ırkçılığın kurbanı oldum." ifadelerini kullandı.
"Bir insanın ten rengi veya ırkı, bir futbolcuya hakaret etmek ve onun sahadaki moralini bozmak için bir argüman olarak kullanılmamalıdır." diyen Quaresma, "ırkçılığın toplumda yer bulmaması ve cezalandırılması gerektiğini" savundu.
Portekiz 1. Futbol Ligi'nin 21. haftasında dün oynanan Vitoria Giumaraes-Porto maçında tribünlerden yapılan ırkçı tezahüratlara tepki gösteren Porto'nun Malili futbolcusu Moussa Marega, 71. dakikada sahayı terk ederek soyunma odasına gitmişti.
Malili futbolcu gerek takım arkadaşları, gerekse rakip futbolcuların kendisini sakinleştirme ve durdurma girişimlerine rağmen ırkçı tezahüratı yapan taraftarlara ve herhangi bir müdahalede bulunmayan hakemlere tepki göstermek için sahadan çıkarken "Bu, utanç verici" diye bağırmıştı.
Marega'ya, Portekiz'de aralarında Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa ve Başbakan Antonio Costa'nın da olduğu çok sayıda siyasetçi, kulüp yöneticisi ve futbolcu destek vererek, her türlü ırkçılığı kınadı.
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Portekiz 1’inci Futbol Ligi’nin 21’inci haftasında oynanan Vitoria Giumaraes-Porto maçında tribünlerden yapılan ırkçı tezahüratlara tepki gösteren Porto’nun Malili futbolcusu Moussa Marega, sahayı terk ederek soyunma odasına gitti.