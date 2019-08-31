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  3. Quaresma'dan Fikret Orman'a şok sözler: O artık benim için olmayan birisi

Quaresma'dan Fikret Orman'a şok sözler: O artık benim için olmayan birisi

Quaresma'dan Fikret Orman'a şok sözler: O artık benim için olmayan birisi

Süper Lig'de Beşiktaş'tan ayrılarak sürpriz bir şekilde Kasımpaşa'nın yolunu tutan Ricardo Quaresma Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'la ilgili açıklama yaptı.

Kasımpaşa'nın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Ankaragücü maçının ardından Beşiktaş'tan ayrılış süreci hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın kendisini istemediğini dile getiren Quaresma, "Aslında çok fazla konuşacak bir şey yok. Herkesin bildiği gibi Beşiktaş başkanı beni istemediği için Beşiktaş'tan ayrıldım. Beşiktaş'ta çalışanlara ve orada bulunduğum süre boyunca beni destekleyen taraftarların hepsine çok teşekkür ediyorum. Şimdi artık Kasımpaşalıyım. Kasımpaşa için mücadele etme zamanı.Beşiktaşlı taraftarlara, orada çalışan herkese bana gösterdikleri sevgi için çok teşekkür ediyorum. Başkan hariç çünkü başkan artık benim için olmayan birisi. Beşiktaş her zaman kalbimde olacak." dedi.

"Kırgınlık var mı" sorusunu da yanıtlayan Quaresma, "Beşiktaş başkanı hakkında daha fazla konuşmaya gerek yok. Umarım siz de daha fazla soru sormazsınız. Artık Kasımpaşa'dayım ve burada bulunduğum için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

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