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  3. Quaresma'dan çok sert sözler: Bana yapılan saygısızlıktı

Quaresma'dan çok sert sözler: Bana yapılan saygısızlıktı

Quaresma'dan çok sert sözler: Bana yapılan saygısızlıktı

Beşiktaş'tan ayrılış sürecini anlatan Ricardo Quaresma, "Transfer döneminin bitmesine 5 gün kala kadro dışı bırakıldım...Fikret Orman, futbol dünyasından hiç konuşmak istemediğim birkaç kişiden birisi. Bana yaptıkları saygısızlıktı' dedi.

Kasımpaşa'nın Portekizli yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma, Bein Sports'a açıklamalarda bulundu.

Türkiye Ligi'nin gelişmesi gereken bir lig olduğunu söyleyen Portekizli oyuncu, Emre Belözoğlu'na hayran olduğunu belirtti.Beşiktaş'tan ayrılış sürecini de anlatan Ricardo Quaresma, transfer döneminin bitmesine 5 gün kala kadro dışı kaldığını ifade etti.

"Bana yaptıkları saygısızlıktı"

Tecrübeli futbolcu, ''Fikret Orman, yüzüme karşı konuşma yüreğini asla göstermedi. Serdar Adalı ile konuştuk. Beşiktaş'ta maaşlar 5 aydır yatmıyordu. Fikret Orman, bu borçların kapanması için çek verdi. Bankaya çeki bozdurmaya gittiğimde karşılıksız çıktı.' diye konuştu.

Quaresma, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman için ''Futbol dünyasında hiç konuşmak istemediğim birkaç kişiden birisi. Bana yaptıkları saygısızlıktı'' dedi.

ÇOK GÜZEL ZAMANLAR GEÇİRDİK

Vodafone Park'ı çok özleyeceğini belirten 35 yaşındaki yıldız oyuncu, ''Orada ailemle beraber çok güzel zamanlar geçirdik. Beşiktaş, her zaman şampiyonluklar kazanmasını istediğim bir kulüp olarak kalacak" ifadelerini kullandı.

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