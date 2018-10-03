HAVA DURUMU

Yaşadığınız şehrin günlük hava durumunu görüntüleyin

  • 6,124
  • 7,0578
  • 236.793
  • 94.883
SON DAKİKA HABERLERİ
Tümü
Reklamı Kapat
  1. Haberler
  2. Spor
  3. Quaresma yine 1 numara

Quaresma yine 1 numara

Quaresma+yine+1+numara

Forma satışında zirveyi Alman file bekçisine kaptıran Q7, iki hafta sonra tekrar 1 numaraya yükseldi.

x

ÖMER ÖZARSLAN / ÖZEL HABER

BEŞİKTAŞ’TA Quaresma ile Karius arasındaki forma satış rekabeti nefes kesiyor. Alman kaleci İstanbul’a gelip imzayı attığında, öyle bir rüzgar estirdi ki yıllardır Beşiktaş’ta forma satışında bir numara olan Quaresma’yı tahtından etti. Kartal Yuvası’ndan sorumlu Yönetici Hüseyin Mican, Karius’un ilk kez forma satışında bir numaraya yükseldiğini açıkladı. Ancak Karius zirveden çabuk indi.

MEMNUNUZ

Son dönemde etkileyici bir performans ortaya koyan Quaresma, yeniden zirveyi Karius’tan geri aldı. 2 hafta bir numarada kalabilen Karius, Quaresma’nın ardından ikinci sırada geliyor. Yönetici Hüseyin Mican bunun bile büyük bir başarı olduğunu söyledi. Mican, “Kaleci forması- nın bu kadar fazla satması çok nadir görülen bir durum. Bu rekabetten ve satışlardan memnunuz” dedi.

Love da listede 

UEFA Avrupa Ligi’nin resmi Twitter hesabından yayınlanan ankette bu hafta en iyi performansı gösteren oyuncu sorulurken listede Beşiktaş’ın Brezilyalı futbolcusu Vagner Love da yer aldı. Brezilyalı oyuncu uzun bir aradan sonra Kayserispor’a gol atmıştı. 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri
,
CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

Terör örgütü PKK/YPG Münbiç´i çukurlarla çevreledi

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Selfie arayışı 259 kişinin ölümüne neden oldu

Ekim ayı içerisinde iki göktaşı yağmuru ve 3 Ay-Gezegen yakınlaşması olacak

En Çok Okunanlar