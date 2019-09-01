Quaresma, Rizespor maçı öncesi Beşiktaşlı taraftarları ikiye böldü

Maç öncesi siyah-beyazlı takımın ısındığı yarı sahanın kale arkasında yer alan taraftarlar, Portekizli futbolcu lehine tezahüratta bulundu.

Diğer yarı sahanın kale arkasında yer alan siyah-beyazlı taraftarlar ise bu duruma ıslıklarla tepki gösterdi.

(Takvim)