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  3. Quaresma, Rizespor maçı öncesi Beşiktaşlı taraftarları ikiye böldü

Quaresma, Rizespor maçı öncesi Beşiktaşlı taraftarları ikiye böldü

Quaresma, Rizespor maçı öncesi Beşiktaşlı taraftarları ikiye böldü

Beşiktaşlı taraftarlar, takımdan ayrılarak Kasımpaşa'ya transfer olan eski oyuncuları Quaresma için maç öncesinde görüş ayrılığına düştü. Bir grup taraftar Quaresma lehine tezahüratta bulundu. Bir grup ise bu hareketi ıslıklarla karşıladı.

Maç öncesi siyah-beyazlı takımın ısındığı yarı sahanın kale arkasında yer alan taraftarlar, Portekizli futbolcu lehine tezahüratta bulundu.

Diğer yarı sahanın kale arkasında yer alan siyah-beyazlı taraftarlar ise bu duruma ıslıklarla tepki gösterdi.

(Takvim)

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