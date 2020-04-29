Quaresma Porto'ya geri dönmek istiyor

Kasımpaşa'nın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Porto'ya dönmek istediğini açıkladı.

Dugout internet platformuna açıklamalar yapan Quaresma şu ifadeleri kullandı:

"Porto'ya geri dönmeyi gerçekten çok isterim, bu harika olur. Kasımpaşa ile olan sözleşmem sezon sonunda bitiyor. Karantina olmasaydı oturup bu durum ve geleceğim hakkında konuşmuş olacaktık. Ancak bu durum yüzünden henüz fırsat bulamadık. Tabii ki Porto her zaman Porto'dur ve hep dediğim gibi kariyerimi burada bitirmek isterim. Tabii ki arada bir çok unsur var. Her şeye ben karar veremiyorum. Bana kalsa yeniden Porto'ya katılmak isterim."