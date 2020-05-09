Quaresma isyan etti! 'Eşek gibi anırmayın!

Quaresma, “Çingeneler kurallara uymuyor, tecrit edelim” önerisi getiren aşırı milliyetçi Portekizli milletvekiline haddini bildirdi: “Bazı faşistler eşek gibi anırıyor. Onlara kulak asmayın.”

AKŞAM

ÇİNGENE olduğunu her zaman açıklayan ve bu yüzden Portekiz’de aşağılandığını daha önce çok kez kabul eden Ricardo Quaresma, koronavirüs krizi döneminde sağlıksız ortamlarda yaşamak zorunda kalan çingenelerin sorunlarına değindi. Portekizli aşırı milliyetçi Chega partisinin liderine meydan okudu. Q7, Milletvekili seçilen Andre Ventura’nın, çingeneleri Covid-19’la mücadelede yasaların üstünde ciddi bir sorun olmakla suçlamasına cevap verdi.

BU NORMAL DEĞİL

Ricardo Quaresma, “Irkçılık sadece insanlar arasında, sadece onları kışkırtanların, ondan bir şeyler kazandığı savaşlar yaratmaya hizmet eder. Hayatımız eşek seslerini duymakla vakit kaybetmek için çok değerli” dedi. Ventura’nın cevabı ise; “Milli takımdan bir oyuncunun siyasete karışması talihsiz bir durum. Umarım futbol yetkilileri bunun yeni bir normale dönmesine izin vermezler. Çünkü bu normal değil” oldu.