Quaresma: Dönmek istiyorum

Kasımpaşa'nın yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma Portekiz basınına yaptığı açıklamada Porto'ya geri dönmek istediğini söyledi.

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Kasımpaşa'ya transfer olan Quaresma, Porto'ya geri dönmek istediğini söyledi.

Portekiz basınında O Jogo'ya konulan Quaresma, Porto'nun kendisi açısından bambaşka bir önemi olduğunu ve Porto'ya çok farklı bir sevgi beslediğini söyledi.

Sezon sonunda Kasımpaşa ile sözleşmesi sona erecek olan Quaresma, Portekiz basınında O Jogo'ya yaptığı açıklamada, "Porto'ya duyduğum sevgiyi anlatmam çok zor. Porto'ya geri dönmek istiyorum. Sözleşmem sezon sonunda bitiyor. Belki de özgür olacağım. Kulübümle henüz görüşmedim ama şu durumda işler kolay görünmüyor." ifadelerini kullandı.

QUARESMA'NIN SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?



Quaresma bu sezon Süper Lig'de oynadığı 19 maçta 4 gol attı. Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Kasımpaşa'ya transfer olan Portekizli futbolcunun sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor. (FutbolArena)