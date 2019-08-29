Quaresma, Beşiktaş taraftarlarına veda etti

Quaresma, sosyal medya hesaplarından Beşiktaş taraftarına yönelik yaptığı paylaşımda, "Bugün duygu dolu bir gündü, bana değer veren bir kulüple sözleşme imzaladım. Fakat bir yandan da üzgünüm çünkü daima kalbimde olacak bir kulübü ve özel taraftarları geride bıraktım. Sizi asla unutmayacağım, her zaman seveceğim ve saygı duyacağım, kalbimde özel bir yeriniz olacak." ifadelerini kullandı.

35 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı taraftarların kendisine destek verdiğini aktararak, "Beşiktaş Kulübü Başkanı'nın beni takımda istememesi sonrasında bana destek verdiniz. Sizin gibi taraftarlara sahip olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum, desteğiniz benim için çok önemliydi. Umarım hepiniz beni anlarsınız, daima kalbimde olacaksınız." şeklinde görüş belirtti.