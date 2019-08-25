Q7: Başkan beni istemiyor

AKŞAM
BEŞİKTAŞ’TA bir devrin sonu geldi. Portekizli ünlü oyuncu Ricardo Quaresma Başkan Fikret Orman’ın takımda kalmasını istemediğini, bu kararın kendisine iletildiğini bildirdi. Son oynanan Göztepe maçında yedek kulübesinde oturan Portekizli yıldız, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: Kulüp başkanı tarafından artık ekibin bir parçası olmadığımın ve oynamaya devam etmemin istenmediği bana iletildi. Konuyu çözmek için şu an çalışmalar yapıyorum. Önümüzdeki günlerde bir basın toplantısıyla düzenleyerek geleceğim hakkındaki düşüncelerimi paylaşacağım. Bana destek veren herkese teşekkür ediyorum.
BiR SEZON DAHA ANLAŞMASI VAR
Quaresma yaptığı paylaşımda Beşiktaş formasıyla gösterdiği performansı da özetleyen bir görsel kullandı. Burada 226 karşılaşmada 38 gol atıp, 78 de asist yaptığını belirten Quaresma, “Artık Quaresma yok” anlamında bir ifade de kullandı. Tecrübeli oyuncu, Fikret Orman yönetiminin ilk döneminde de takımı bozduğu gerekçesiyle gönderilmiş ancak daha sonra geri getirilmişti. Sezonluk 1 milyon 750 bin euro ücret alan Quaresma’nın bir sezonluk daha sözleşmesi var. Sezon başında Portekizli yıldız ABD ve Portekiz Ligi’nden teklifler almasına rağmen ayrılmak istemediğini açıklamıştı.
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“Başkan Fikret Orman tarafından, artık ekibin bir parçası olmadığım ve kalmamı istemedikleri iletildi. Ancak ben konuyu çözmek için çalışıyorum. İleride de bir basın toplantısı düzenleyip, bilgilendirmeyi yapacağım.”
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