Putin, Khabib'e söz verdi

AKŞAM
Ünlü dövüşçü Khabib’in babası, korona ve kalp rahatsızlığı sebebiyle hastanede tutuluyor. Putin ise, Khabib’in babasının tedavisi için eldeki tüm imkanların kullanılacağı yönünde söz verdi
Almanya Federasyonu, UEFA'ya alınan yüksek maaşlara karşı ABD örneğini sunacak. Salgın döneminde bir kez daha gündeme gelen, “Yüksek futbolcu ücretleri”ne karşı Almanya Futbol Federasyonu harekete geçti. MLS Ligi gibi “Maaş sistemi” düşünülüyor.
Profesyonel Futbolcular Derneği, nisan ortasından mayıs ortasına kadar 262 üyeyle görüştü. 57 kişi depresyona girdi. Kendisine zarar vermeyi düşünenler de var.
Beşiktaş'ın başarılı savunma oyuncusu Vida'ya İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in talip olduğu ortaya çıktı. Siyah-Beyazlılar'ın, Ada'dan 10 milyon euro seviyesinde bir teklif gelmesi halinde transfere olumlu yanıt vermeyi planladığı belirtildi.
Obi Mikel'in ayrılığı ve Badou Ndiaye'nin geleceğinin belirsiz olması nedeniyle orta saha arayışında olan Bordo-Mavililer transferde gaza bastı.
Drogba, Şampiyonlar Ligi finalini nasıl kazandıklarının hikayesini anlattı. Juan Mata ile arasında geçen ilginç diyaloğu ilk kez açıkladı. ‘İnananlar kazanır' mesajı verdi.
Arsenal, yaz transfer döneminde 10 numarada değişikliğe gidecek. Takımın yıldız ismi Mesut Özil ile yollarını ayırmak isteyen Topçular, bir başka Türk oyuncu Orkun Kökçü ile bu boşluğu dolduracak.
UEFA'nın 17 Haziran'da yapacağı toplantıda Şampiyonlar Ligi için İstanbul'da 4'lü Final planlaması görüşülecek. Ceferin, liglerin ağustos ayında da oynanabileceğini söyledi.