Puan durumu, Başakşehir, Galatasaray ve Beşiktaş'ın kalan maçları

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir, evinde ağırladığı Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Şimdi futbolseverlerin gözü puan durumu ile Medipol Başakşehir, Galatasaray ve Beşiktaş’ın kalan maçlarında. İşte fikstür, puan durumu ve şampiyonluk yolundaki puan hesapları…

Medipol Başakşehir bugünkü beraberliğin ardından 62 puanda. 59 puandaki Galatasaray ile Medipol Başakşehir arasındaki fark 3 puana indi. Galatasaray ligin 31. haftasında evinde Beşiktaş, 33. haftasında ise Medipol Başakşehir’i ağırlayacak. Galatasaray, Medipol Başakşehir’i yenmesi halinde ikili averajı ele geçirecek.

Lig üçüncüsü Beşiktaş ise 53 puanda. Beşiktaş, bu hafta deplasmanda kazanırsa Başakşehir ile farkı 6’ya, Galatasaray ile farkı 3’e indirecek.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR’İN KALAN MAÇLARI

Göztepe

Sivasspor (D)

Ankaragücü

Galatasaray (D)

Alanyaspor

GALATASARAY’IN KALAN MAÇLARI

Konyaspor (D)

Beşiktaş

Çaykur Rizespor (D)

Başakşehir

Sivasspor (D)

BEŞİKTAŞ’IN KALAN MAÇLARI

Sivasspor (D)

Ankaragücü

Galatasaray (D)

Alanyaspor

Trabzonspor (D)

Kasımpaşa

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