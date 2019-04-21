Puan durumu, Başakşehir, Galatasaray ve Beşiktaş'ın kalan maçları
Spor Toto Süper Lig’de lider Medipol Başakşehir evinde Rizespor ile 1-1 berabere kaldı, zirve yarışında hesaplar kızıştı. Bu maçın ardından Medipol Başakşehir 62, takipçisi Galatasaray ise 59 puanda. Bir maçı eksik Beşiktaş’ın puanı ise 53. Gözler puan durumu ve fikstürde… İşte puan durumu ile Başakşehir, Galatasaray ve Beşiktaş’ın kalan maçları…
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir, evinde ağırladığı Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Şimdi futbolseverlerin gözü puan durumu ile Medipol Başakşehir, Galatasaray ve Beşiktaş’ın kalan maçlarında. İşte fikstür, puan durumu ve şampiyonluk yolundaki puan hesapları…
Medipol Başakşehir bugünkü beraberliğin ardından 62 puanda. 59 puandaki Galatasaray ile Medipol Başakşehir arasındaki fark 3 puana indi. Galatasaray ligin 31. haftasında evinde Beşiktaş, 33. haftasında ise Medipol Başakşehir’i ağırlayacak. Galatasaray, Medipol Başakşehir’i yenmesi halinde ikili averajı ele geçirecek.
Lig üçüncüsü Beşiktaş ise 53 puanda. Beşiktaş, bu hafta deplasmanda kazanırsa Başakşehir ile farkı 6’ya, Galatasaray ile farkı 3’e indirecek.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR’İN KALAN MAÇLARI
Göztepe
Sivasspor (D)
Ankaragücü
Galatasaray (D)
Alanyaspor
GALATASARAY’IN KALAN MAÇLARI
Konyaspor (D)
Beşiktaş
Çaykur Rizespor (D)
Başakşehir
Sivasspor (D)
BEŞİKTAŞ’IN KALAN MAÇLARI
Sivasspor (D)
Ankaragücü
Galatasaray (D)
Alanyaspor
Trabzonspor (D)
Kasımpaşa
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