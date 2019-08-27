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aksam.com.tr
  • 27 Ağustos 2019 Salı 10:07
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  • 27 Ağustos 2019 Salı 10:07

PSV'den sonra Feyenoord da Jeremain Lens için devreye girdi

PSV'den sonra Feyenoord da Jeremain Lens için devreye girdi

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PSV’nin istediği Jeremain Lens’e Feyenoord da talip oldu. Beşiktaş ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunan ve futbolcunun yüksek maaşından kurtulmak isteyen Siyah-Beyazlılar da transfere sıcak bakıyor.

Yüksek maaşından da kurtulacağı için Kartal’ın da gitmesine sıcak baktığı Hollandalı yıldızla Feyenoord’un görüşmelere başladığı vurgulandı. Siyah-Beyazlı kulüple 3 yıl daha sözleşmesi olan 31 yaşındaki oyuncu ayrıldığı takdirde Beşiktaş’ın kanat oyuncusu alacağı kaydedildi.

(Star)

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