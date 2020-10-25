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aksam.com.tr
  • 25 Ekim 2020 Pazar 14:32
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PSV'de koronavirüse yakalanan 6 futbolcunun ismi tek tek açıklandı

PSV'de koronavirüse yakalanan 6 futbolcunun ismi tek tek açıklandı

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Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivise) ekibi PSV'de forma giyen 6 futbolcuda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Denzel Dumfries, Cody Gakpo, Pablo Rosario, Timo Baumgartl, Maxime Delanghe ve Joel Piroe'nin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Karantinaya alınan ve sağlık durumları yakından izlenen futbolcuların, ligde bugün Vitesse ile oynanacak maçta forma giyemeyeceği ifade edildi.

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