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  3. PSV'de Bruma krizi! Takım gitti, o kaldı...

PSV'de Bruma krizi! Takım gitti, o kaldı...

PSV'de Bruma krizi! Takım gitti, o kaldı...

Katar'a devre arası kampı için gitmek isteyen PSV takımında Bruma'nın pasaport sorunu nedeniyle ülkeden çıkış yapamadığı öğrenildi.

Hollanda basını, devre arası kampı için Katar'a uçan PSV takımının Bruma olmadan yolculuğu gerçekleştirmek zorunda kaldığını yazdı.

Haberlere göre Bruma'nın pasaportunun süresinin bittiğini ve bu sebeple uçağa binişinin engellendiği ifade edildi. Shiphol Havalimanı'nda pasaport kontrolünde durum anlaşılmasının ardından Bruma olmadan PSV takım kafilesinin Katar'a uçtuğu ifade edildi.

Katar'ı ziyaret edebilmek için en az 6 ay geçerli bir pasaportun olması gerektiği öğrenilirken PSV yöneticilerinin durumu düzeltmek için yoğun çaba sarf etse de kararın değişmediği de gelen haberler arasında. Ayrıca bu profesyonellikte bir kulübün bir futbolcunun pasaportu ile ilgili böyle bir konuda nasıl hata yaptığı da Hollanda'da tartışma konusu olmuş durumda.

Bu gelişmenin ardından Bruma'nın pasaportundaki sorunun çözülmesini beklediği, Pazar veya pazartesi günü Katar'a gidebilmeyi umduğu belirtiliyor.

(Sporx)


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