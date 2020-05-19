PSV Eindhoven'da futbolcular maaş indirimini kabul etti

PSV Eindhoven kulübünden yapılan açıklamada, salgının getirdiği ekonomik zorluklara vurgu yapılarak, "PSV, A takım oyuncularıyla ücretleri düşürme konusunda anlaşmaya varmıştır." denildi.
Oyuncular adına açıklama yapan PSV'nin sağ beki Denzel Dumfries, “Soyunma odasında birlik çok önemlidir, bunu yapabildiğimiz için gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.
Hollanda'da koronavirüs salgını nedeniyle 2019-2020 sezonu iptal edilmiş, liglerde şampiyon çıkmayacağı, küme düşme ve yükselme olmayacağı belirtilmişti.
Beşiktaş'ta daha önce pozitif çıkan sonuçlar dahil tüm koronavirüs testleri negatif çıktı.
Premier League'de 748 kişiye yapılan koronavirüs testlerinin ardından 3 kulüpte 6 pozitif vakaya rastlandığı açıklandı.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den sevindirici haber geldi. Covid-19 testi pozitif çıkan Çebi'nin çekilen tomografisi temiz çıktı.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle tüm stadyumlarda İstiklal Marşı çalındı.
Medipol Başakşehir iki grup halinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.
Trabzonspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig'in yeniden başlaması öncesi hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürdü.
İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, Serie A'nın ne zaman başlayacağına 28 Mayıs'ta muhataplarla yapacağı toplantıda karar vereceklerini bildirdi.