PSV Eindhoven, teknik direktör Roger Schmidt ile anlaştığını duyurdu

Hollanda devi PSV Eindhoven, adı Fenerbahçe ile anılan teknik direktör Roger Schmidt ile anlaştıklarını açıkladı.

Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe’ye Roger Schmidt’ten kötü haber geldi.

Hollanda Ligi ekiplerinden PSV Eindhoven, Alman teknik adamla 2 yıllık anlaşma sağladıklarını duyurdu. 53 yaşındaki antrenör, yeni sezonda takımın başında olacak.

Konuyla ilgili konuşan PSV Futbol Direktörü John de Jong, “Roger ilk tercihimizdi ve bizi seçtiği için çok mutluyuz” dedi.

İmza sonrası konuşan Schmidt ise “PSV ile ilk temasımda düşüncelerim olumluydu. Sonraki görüşmelerde John de Jong bana kulübün felsefesini ve çalışma şeklini aktardı. Karşılıklı güveni çok kısa sürede sağladık, bu harika bir şey. PSV’nin vizyonunun bana uygun olduğunu fark ettim ve imzaları attık” şeklinde konuştu.

‘Yeni takımımla çalışmak için sabırsızlanıyorum’ diyen 53 yaşındaki teknik adam, “PSV benim futbol tarzımı tamamen destekliyor” dedi.

Met trots presenteren we onze nieuwe hoofdtrainer.



���������� �������������� ����#ErIstHier — PSV (@PSV) March 11, 2020

Peki Fenerbahçe’nin elinden kaçırdığı teknik direktör Roger Schmidt kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

ROGER SCHMIDT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Teknik direktörlük kariyerine Almanya 6. Ligi ekiplerinden Delbrücker'de başlayan sonraki sezon 4. lig takımlarından Preuben Münster'in başına geçen Schmidt, burada şampiyonluk yaşadı.

Burada üç yıl görev alıp 106 maça çıkan Alman menajer, 2011-2012 sezonunda Bundesliga 2 ekiplerinden Paderborn'un başına geçti. Paderborn ile başarılı bir dönem geçiren genç teknik adam, takımı beşinci sıraya taşıdı ve play-off yarışına girdi ancak üst lige çıkmayı başaramadı.

SALZBURG İLE TANINDI

Kariyerinde kademeli olarak yükselen Schmidt, 2012-2014 yılları arasında iki sezon boyunca RedBull Salzburg'un başına geçti. İlk yılında ligi ikinci sırada noktalayan Salzburg, Şampiyonlar Ligi elemelerine katılırken burada Fenerbahçe'ye elenerek Avrupa Ligi'ne geldi.

ÖNEMLİ İSİMLERİ PARLATTI

2013-2014'te Avusturya Ligi'ni ve Avusturya Kupası'nı kazanan Roger Schmidt; Sadio Mane, Kevin Kampl ve Jonathan Soriano gibi isimlerin parlamasında önemli bir rol üstlendi.

İKİ SEZONU TAMAMLAYAMADI

Salzburg'da gösterdiği başarıyla Leverkusen'in başına geçen Alman teknik adam, ilk sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırken ligi de üçüncü sırada noktaladı ve bir kez daha Devler Ligi'ne katılma başarısı gösterdi. Sonraki sezon ligde zor dönemler geçiren ve Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan çıkmasına rağmen Atletico Madrid'e elenen Leverkusen'de fatura Roger Schmidt'e kesildi ve Alman teknik adam ile mart ayının başında yollar ayrılarak yerine Tayfun Korkut getirildi.

EN SON ÇİN’DE ÇALIŞTI

Bayer Leverkusen’den gönderilen Roger Schmidt, PSV Eindhoven’a imza atmadan önce son olarak Beijing Guoan'ı çalıştırmıştı.