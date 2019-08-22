PSV Eindhoven, Mitroglou transferini açıkladı

PSV Eindhoven, Galatasaray'ın Yunan golcüsü Kostas Mitroglou'nu kadrosuna kattığını açıkladı
Mitroglou, PSV ile sözleşme imzalamasının ardından ''Kariyerim, macera dolu ve PSV tercihi, benim için çok iyi bir adım. Takımıma hem Hollanda'da hem de Avrupa Ligi'nde fayda sağlamak için sabırsızlanıyorum.'' sözlerini kullandı.
MITROGLOU'NDAN GALATASARAY MESAJI
Öte yandan Yunan forvet, Twitter hesabından Galatasaray paylaşımında bulunurken ''Galatasaray'ın bir parçası olup geçen sezonu çifte kupa ile tamamlamak benim için bir onurdu. İnanılmaz desteğiniz için teşekkürler, sizi asla unutmayacağım. Galatasaray ve müthiş taraftarı için en iyisini diliyorum! Kupa kazanmaya devam! Cimbom'' dedi.
VAN BOMMEL: ''HİÇ BÖYLE BİR OYUNCUMUZ YOKTU''
PSV Teknik Direktörü Mark van Bommel ise ''Sam Lammers ve Gaston Pereiro'nun sakatlığı, Lozano'nun da ayrılacak olmasından forvet hattımızı güçlendirmemiz gerekiyordu. Mitroglou, daha önceden sahip olmadığımız tarz bir forvet. Bize ekstra katkıları olacaktır. Kostas, yıllardır yüksek seviyede futbol oynuyor ve yüksek seviyelere alışık bir futbolcu.'' şeklinde konuştu.
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