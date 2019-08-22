  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 22 Ağustos 2019 Perşembe 16:35
  • |
  • 22 Ağustos 2019 Perşembe 16:35

PSV Eindhoven, Mitroglou transferini açıkladı

PSV Eindhoven, Mitroglou transferini açıkladı

Paylaş

PSV Eindhoven, Kostas Mitroglou'nu kadrosuna kattığını duyurdu.

PSV Eindhoven, Galatasaray'ın Yunan golcüsü Kostas Mitroglou'nu kadrosuna kattığını açıkladı

Mitroglou, PSV ile sözleşme imzalamasının ardından ''Kariyerim, macera dolu ve PSV tercihi, benim için çok iyi bir adım. Takımıma hem Hollanda'da hem de Avrupa Ligi'nde fayda sağlamak için sabırsızlanıyorum.'' sözlerini kullandı. 

MITROGLOU'NDAN GALATASARAY MESAJI

Öte yandan Yunan forvet, Twitter hesabından Galatasaray paylaşımında bulunurken ''Galatasaray'ın bir parçası olup geçen sezonu çifte kupa ile tamamlamak benim için bir onurdu. İnanılmaz desteğiniz için teşekkürler, sizi asla unutmayacağım. Galatasaray ve müthiş taraftarı için en iyisini diliyorum! Kupa kazanmaya devam! Cimbom'' dedi. 

VAN BOMMEL: ''HİÇ BÖYLE BİR OYUNCUMUZ YOKTU''

PSV Teknik Direktörü Mark van Bommel ise ''Sam Lammers ve Gaston Pereiro'nun sakatlığı, Lozano'nun da ayrılacak olmasından forvet hattımızı güçlendirmemiz gerekiyordu. Mitroglou, daha önceden sahip olmadığımız tarz bir forvet. Bize ekstra katkıları olacaktır. Kostas, yıllardır yüksek seviyede futbol oynuyor ve yüksek seviyelere alışık bir futbolcu.'' şeklinde konuştu.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Adis Jahovic: Trabzonspor'dan en az 1 puan almak istiyoruz

title

Okan Buruk'tan Fenerbahçe maçı açıklaması: Tek hedefimiz kazanmak

title

Mathias Zanka'dan 29. şampiyonluk vurgusu

Steven Nzonzi İstanbul´da

SPOR GÜNDEMİ

Beşiktaş'a Burak Yılmaz müjdesi! Transfer...
Beşiktaş'a Burak Yılmaz müjdesi! Transfer...

Beşiktaş'a Burak Yılmaz müjdesi! Transfer...

İtalya Serie A ekiplerinden Lecce, Burak Yılmaz transferinden vazgeçti. Sarı Kırmızılılar, Jackson Martinez'i gündemine aldı.

Fenerbahçe çok uğraştı ama olmadı! Bir yıldız daha elden kaçtı
Fenerbahçe çok uğraştı ama olmadı! Bir yıldız daha elden kaçtı

Fenerbahçe çok uğraştı ama olmadı! Bir yıldız daha elden kaçtı

Fenerbahçe'nin Milan'dan istediği fakat transferini bir türlü bitiremediği Diego Laxalt, Atalanta'ya imza atmak üzere.

Luiz Gustavo transferinde son dakika!
Luiz Gustavo transferinde son dakika!

Luiz Gustavo transferinde son dakika!

Fenerbahçe'nin Luiz Gustavo için Marsilya'ya yaptığı 4 milyon Euro'luk teklif reddedildi. Sarı Lacivertlilerin 7 milyon Euro civarında bu transferi bitirebileceği iddia edildi.

Büyük tepkiyle karşılaşmıştı! Görevinden istifa etti
Büyük tepkiyle karşılaşmıştı! Görevinden istifa etti

Büyük tepkiyle karşılaşmıştı! Görevinden istifa etti

Beşiktaş Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Orhan Ak, görevinden istifa etti.

Bir transfer daha bitti! Resmi açıklama yapıldı
Bir transfer daha bitti! Resmi açıklama yapıldı

Bir transfer daha bitti! Resmi açıklama yapıldı

Beşiktaş, Georges-Kevin N'Koudou transferini resmen açıkladı

Galatasaray'a Diagne'den çok kötü haber!
Galatasaray'a Diagne'den çok kötü haber!

Galatasaray'a Diagne'den çok kötü haber!

Senegalli forvet Mbaye Diagne'yi satmak isteyen Galatasaray’da evdeki hesap çarşıya uymadı. Sarı-kırmızılı kulüpte beklentileri boşa çıkaran yıldız futbolcuya 15 milyon Euro'luk bedel biçen yönetim aradığını bulamadı. Ne İngiltere ne de Suudi Arabistan'dan Diagne'yi isteyen çıkmadı.

Fenerbahçe'den 30 milyon Euro istediler!
Fenerbahçe'den 30 milyon Euro istediler!

Fenerbahçe'den 30 milyon Euro istediler!

Renato Sanches'e talip olan Fenerbahçe'ye Bayern Mühih'ten 30 milyon euro'luk fatura çıktı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.