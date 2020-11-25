PSV, Cyle Larin transferi için 8 milyon euro bütçe ayırdı

Sezon başında Eran Zahavi'yi transfer eden ancak büyük hayal kırıklığı yaratarak sadece 1 gol atabilen İsrailli golcünün yerine forvet arayan PSV'nin, Larin'i istediği ortaya çıktı.
8 MİLYON EURO
Hollanda basını PSV'nin Larin için 8 milyon euroluk bir bütçe belirlediğini, Kanadalı oyuncunun geçen sezon Belçika Ligi'nde gösterdiği performansın ardından Beşiktaş'ta da iyi bir sezon geçirdiği için listeye eklendiğini yazdı.
PSV'nin henüz Larin için resmi bir teklif sunmadığı ancak diğer adaylar arasında Kanadalı oyuncunun adının ciddi anlamda öne çıktığı belirtildi.
4'TE 4 YAPTI
Geçen sezon Zulte Waregem'de kiralık olarak forma giyen başarılı forvetin, dönüşü muhteşem oldu. İlk golünü Antalya filelerine gönderen Larin; iki maçı boş geçtikten sonra adeta otomatiğe bağladı.
Denizlispor, Yeni Malatya ve G.Antep'i avlayan Kanadalı oyuncu, Başakşehir'i de es geçmedi ve üst üste 4 maçta 4 gol atmayı başardı.
Süper Lig'de 8 maçta 5 gole ulaşan 25 yaşındaki Larin, PAOK maçında takımının tek golünü atmıştı. Kanadalı forvet, toplam 26 maçta 7 gol attığı 2018-19 sezonundaki performansını şimdiden yakalamaya çok yaklaştı.
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