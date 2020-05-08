PSG'yi reddeden Adil Aouchiche, Galatasaray'ın gündeminde

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, PSG'nin Fransız yıldız adayı Adil Aouchiche'yi gözüne kestirdi. Sarı-kırmızılı yönetimin, Yeni Zidane olarak lanse edilen 17 yaşındaki 10 numara Aouchiche için çalışmalara başladığı ve hamle yapacağı belirtildi.
PSG'Yİ REDDETTİ
Fransız devi PSG'nin altyapısından çıkan ve yeni Zidane olarak lanse edilen Adil Aouchiche, kulübünde kalmak istemiyor. Galatasaray'ın da listesinde bulunan 17 yaşındaki orta sahanın sözleşmesi sezon sonu bitiyor ve yeni kontrat yapmaya yanaşmıyor.
Bu sezon alt yaş takımında 7 maçta 2 gol, 2 asistle oynayan Adil, zaman zaman A takım kadrosuna da giriyor.
(Sabah)
Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertlilerin Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Tolga Ciğerci, ‘yuvam' dediği Fenerbahçe'den ayrılıyor. Bundesliga'ya dönmek isteyen 28 yaşındaki orta saha, Wolfsburg'tan gelen teklifi kabul etti.
Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi, Vedat Muriqi'e en son Tottenham'ın talip olduğunu açıkladı.
Beşiktaş'ın yeni sezonda umudu olan gençler bu sezon fazla şans bulamadı. Genç oyuncular içinde DG Sivasspor'da kiralık oynayan Fatih Aksoy toplam 1953 dakika ile en tecrübeli isim. Onu Ümraniye'de forma giyen Erdem Seçgin 940 dakika ile takip ediyor. U19 takımı ligde şu anda üçüncü sırada.
Belçika'nın Royal Antwerp kulübü, Milli kaleci Sinan Bolat ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Fenerbahçe'nin teknik direktörlük koltuğuna getirmeye hazırlandığı Nenad Bjelica, Sarı-Lacivertlilere ilk transferini de yapıyor. Hırvat antrenör, oyun tarzı ve fiziğiyle Vedat Muriqi'ye benzetilen Bruno Petkovic'in takıma kazandırılmasını istiyor.
Galatasaray'da yönetim futbolculardan maaş indirimi beklerken sadece Selçuk İnan ve Fernando Muslera'dan olumlu geri dönüş aldı. Muslera hariç hiçbir yabancı oyuncu indirime yanaşmıyor.
Fenerbahçe, büyük oranda anlaşma sağladığı Nenad Bjelica'da sorun çıkması halinde B planı olarak Manuel Pellegrini'yi göreve getirecek.