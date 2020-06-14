PSG'nin Mbappe ve Neymar kararı belli oldu

Paris Saint-Germain'in Fransız süper yıldızı Kylian Mbappe'nin adı her transfer döneminde ana gündem oluyor.
PSG'nin sportif direktörü Leonardo, 21 yaşındaki genç yıldız ve Brezilyalı Neymar'ın geleceğinin Franszı devinde olduğunu düşünüyor.
"DEVAM ETMEK İÇİN ÇÖZÜM ÜRETECEĞİZ"
Fransa basınından Journal du Dimanche'ye konuşan PSG sportif direktörü Leonardo; "Mbappe, Paris'in geleceği ve hepimizin istediği şey kalması. Onun için ideal senaryo, sözleşmesini uzatmak olacaktır. Kylian, şimdiden dünyanın en iyi 5 oyuncusu arasına girdi. Messi ve Ronaldo 32 ve 35 yaşına geldiler. Neymar ve Mbappe ise, 28 ve 21 yaşındalar üstelik bizimle beraberler. Bunun üzerine çok düşünmeye gerek yok. Onlara sahip olmanın avantajını korumalıyız. Birlikte devam edebilmek için bir çözüm üretmeliyiz." dedi.
Her iki hücum oyuncusu da transfer için sık sık gündeme geliyor. Mbappe, Liverpool ve Real Madrid'le anılırken; Neymar ise; bir dönem formasını giydiği Barcelona'ya dönme ihtimali ile gündeme geliyor.
Her iki yıldızın da, Fransa şampiyonu ile sözleşmesi 30 Haziran 2022'de sona eriyor.
Gelecek sezon kontratlarındaki sürenin sona yaklaşacak olmasından dolayı, PSG transfer için görüşme yapmak zorunda kalabilir. Fransız devinin düşünmek istemediği bu ihtimali yaşamaması için her iki yıldızı da, yeni sözleşmeler için masaya oturmaya ikna etmesi gerekiyor.
"GÖSTERİŞLİ TRANSFER YOK"
PSG'nin transfer gündemi hakkında da konuşan Leonardo; "Bu yaz döneminde pahalı ve gösterişli transferlere imza atmayacağız." dedi.
Sportif direktör ayrıca, Edinson Cavani'nin sezon sonunda ayrılacağını doğruladı. Ayrıca sözleşmeleri sona eren Thiago Silva ve Thomas Meunier'in de serbest bırakılacağını açıkladı.
(Sporx)
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, başlattıkları yardım kampanyasına 200 bin üzerinde katılım olduğunu söylerken; muhaletefe seslendi, "Bu süreçte beni yalnız bıraksınlar." Geçmişe yönelik yaptığı eleştirileri durdurması yönündeki taleplere "O kesimden hiç destek yok. Buraya 100 milyon TL'ye yakın para verdim" yanıtını verdi.
Defansa duvar örmek isteyen Fenerbahçe, yeni sezon için harekete geçti: Falette takımda tutulacak. Roma'dan Juan Jesus için de girişimler hızlandı. Harekât tamamlanırsa stoper rotasyonu sol ayaklılar Jesus-Falette ve sağla oynayan Serdar-Sadık'tan oluşturulacak.
Galatasaray, yıldız futbolcunun imza parasını yatırıp Fenerbahçe'yi taca attı! Geçen sezon Vedat Muriqi'i ezeli rakibine kaptıran sarı-kırmızılılar, bu kez işi şansa bırakmadı. 4 yıllık ön protokol imzalattığı Sivassporlu oyuncuyu renklerine kattı.
Sarı-lacivertli takımda bu sezon istikrarlı bir grafik çizen Ozan Tufan'ın koronavirüs pandemisinin ardından oynanan Kayserispor maçındaki görüntüsü şaşırttı.
Teknik direktör Sergen Yalçın karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında, maçın analizini yaptığı gibi gelecek haftaların da şifrelerini vermiş oldu.
Galatasaray, pandemi sonrası lige yeniden başlıyor. Bugün Rize'de Marcao sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. Cim-Bom, Trabzonspor'un kazandığı haftada hata yapmak istemiyor.
Trabzonspor, 2004-05'ten sonra ilk kez deplasmanda 10 maçlık seri yakaladı. Sivas karşısında 23 Eylül'de 2-1 kaybeden bordo-mavililer ardından rakiplerine nefes aldırmadı. 10 deplasmanda 3 beraberlik, 7 galibiyet buldu.