PSG'nin Galatasaray kadrosunda 6 eksik
Şampiyonlar Ligi A Grubu’ndaki son maçında Galatasaray'la karşılaşacak PSG'de Di Maria, Dagba, Meunier, Gueye, Herrera ve Kimpembe, maç kadrosuna alınmadı.
Galatasaray'la karşılaşacak PSG'de Di Maria, Dagba, Meunier, Gueye, Herrera ve Kimpembe Galatasaray maçı kadrosuna alınmadı.
PSG'nin Galatasaray maçı kadrosunda şu oyuncular yer aldı:
Bernat, Cavani, Choupo-Moting, Diallo, Draxeler, Icardi, Innocent Kehrer, Kouassi, Kurzawa, Marquinhos, Mbappe, Navas, Neymar, Paredes, Rico, Sarabia, Thiago Silva, Verratti