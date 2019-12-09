Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8001
  • 6,4243
  • 273.024
  • 108704
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. PSG-Galatasaray maçının hakemi açıklandı

PSG-Galatasaray maçının hakemi açıklandı

PSG-Galatasaray maçının hakemi açıklandı

PSG-Galatasaray maçını Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son haftasında Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımı ile 11 Aralık Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı maçı, Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Parc des Princes Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Istvan Kovacs'ın yardımcılıklarını, Vasile Florin Marinescu ve Ovidiu Artene yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Marius Avram olacak.

(AA)


'Ben sette herkesle el eleyim'
İbrahim-Mihre Çelikkol çiftinin bebekleri Ali'nin ilk kareleri ortaya çıktı!
Evlilik teklifi aldı, eski sevgilisi mekanı bastı!
Demet Özdemir'den Can Yaman'a ayar!
Fahriye Evcen'i yıkan haber!
<p>Dün akşam saatlerinde, 100. Yıl Mahallesi´nde soğukta üşüyen bir sokak kedisi markete girdi. İçer

Üşüyen Sokak Kedisi Markete Sığındı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

İçinden çıkanlar tüylerinizi ürpertecek

D-100'de korkunç manzara! Polisler fark etti