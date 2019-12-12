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  3. PSG-Galatasaray maçının ardından olay yorum: Neredesin ses ver!

PSG-Galatasaray maçının ardından olay yorum: Neredesin ses ver!

PSG-Galatasaray maçının ardından olay yorum: Neredesin ses ver!

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında Galatasaray, deplasmanda Fransız ekibi PSG'ye 5-0 mağlup oldu. Grubu 2 puanla sonuncu tamamlayarak Avrupa'ya veda eden Galatasaray'da taraftarlar sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son maçında Galatasaray, deplasmanda Fransız ekibi PSG'ye 5-0 yenildi ve grupta 2 puanla son sırada yer alarak Avrupa’ya veda etti.

PSG karşılaşmasında rakip kaleye bir tane bile isabetli şut atamayan Galatasaray'da taraftarlar maçın ardından sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

PSG maçının ardından atılan tweet'lerin bazıları şu şekilde:


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