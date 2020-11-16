PSG'den Sergio Ramos'a çılgın teklif

Real Madrid'in efsaneleri arasında yer alan kaptan Sergio Ramos, takımdan ayrılabilir. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Sergio Ramos'a Madrid ekibinin sadece 1 yıllık sözleşme önerisinde bulunduğu ve tecrübeli oyuncunun ise en az 2 yıllık bir sözleşme talebi olduğu belirtiliyor.
12 MİLYON EURO KAZANAN RAMOS’A 20 MİLYON EUROLUK TEKLİF
AS'a göre genç oyunculara yönelen Real Madrid, Sergio Ramos'a 1 yıl garanti ve 1 yıl opsiyon içeren bir sözleşme sunarken Fransız ekibi PSG, 3 yıllık bir sözleşme önermeye hazırlanıyor. Üstelik Ramos, Real Madrid'den yıllık net 12 milyon Euro kazanırken PSG'nin önerisi ise yıllık 20 milyon Euro!
2 YILLIK TEKLİF GELİRSE REAL MADRID’DE KALACAK
PSG, 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle oyuncuya resmen teklifini iletecek ki o tarihten itibaren başka takımlarla görüşme hakkı elde edecek Sergio Ramos için Real Madrid'in çalışmaları da sürmekte. Sergio Ramos, şu an aldığı 12 milyon Euro'luk ücretten 2 yıllık bir sözleşme teklifi gelmesi durumunda İspanyol devinde kalacağını belirtmekte.
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