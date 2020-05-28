PSG'den Sergej Milinkovic-Savic bombası

Alex Telles'i 25 milyon euroya kadrosuna katmaya çok yaklaşan Fransız devi Paris Saint Germain'den şimdi de Sergej Milinkovic-Savic atağı geldi.

Lazio'nun 5 sene önce tam 18 milyon euroya Genk'ten aldığı ve o dönemden bu yana Avrupa devlerinin transfer listesinde olan, hatta bonservis bedelinin bir zamanlar 100 milyon euroya kadar çıktığı Sergej Milinkovic-Savic için Fransız devi Paris Saint Germain harekete geçti.

Fransız medyasından e10sport.com'un haberine göre; PSG sportif direktörü Leonardo 25 yaşındaki orta saha için 60 ilâ 70 milyon euro arasında bir bütçe ayırdı. Haberde, Draxler, Herrera ya da Gueye gibi futbolcuların takımdan ayrılma ihtimali göz önünde bulundurulduğunda PSG'nin Savic için girişimleri sonuna kadar sürdüreceği belirtildi.

Sırp orta sahayı Manchester United ve Real Madrid de istiyor. Paris ekibi ayrıca Icardı transferini de yine 60 milyon euroluk bir bedelle sonlandırmak istiyor.

Sergej Milinkovic-Savic, bu sezon çıktığı toplam 31 maçta 5 gol, 7 asistlik performans sergiledi. Oyuncunun Lazio'yla olan sözleşmesi 2024 yılı Haziran ayında sona eriyor.

(Fanatik)