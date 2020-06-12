PSG'den ayrılacak olan Eric Maxim Choupo-Moting'e Fenerbahçe ve Schalke 04 talip

Paris Saint-Germain, Almanya doğumlu Kamerunlu hücum oyuncusu Eric Maxim Choupo-Moting'e sözleşme uzatma opsiyonunun kullanılmayacağı ve gelecek sezon kadrosunda düşünülmediği için sözleşmesinin yenilenmeyeceği bildiriminde bulundu.
Fransız televizyonu RMC Sport'ta yer alan habere göre; 1 Temmuz'da serbest oyuncu konumuna gelecek olan Choupo-Moting, yeni kulüp arayışlarına başladı. Choupo-Moting'e menajeri aracılığıyla ulaşan kulüplerin Fenerbahçe ve Schalke 04 olduğu belirtildi.
ROGON GÖRÜŞECEK, MOTING KARAR VERECEK
Her iki kulüple de ön görüşmeler yapan Choupo-Moting'in menajerlik şirketi ROGON, önümüzdeki günlerde maddi konularda da toplantılar yapacak ve oyuncuya teklifleri sunacak. Schalke ve Fenerbahçe arasında son kararı Choupo-Moting verecek.
SCHALKE'DE 3 SEZON FORMA GİYDİ
Hamburg'da göstediği performansla dikkat çeken Choupo-Moting, 2011'de Mainz'a ve 3 sezon sonra Schalke'ye gitti. Schalke'de 3 yıl forma giyen Kamerunlu oyuncu, 2017 yazında bon servissiz olarak Stoke City'e transfer oldu. Stoke'ta etkili performanslar gösteren Choupo-Moting, 2018 yazında PSG ile sözleşme imzaladı.
PSG'de 48 maça çıkan ve çoğunlukla sol önde oynayan Moting, 8 gol atıp 3 asist yaptı.
(Sporx)
Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada “Sezon sonunda yapacağımız açıklamalarla taraftarlarımızın gönlüne su serpeceğiz” diyerek ses getirecek transferler yapılacağını belirtmişti. Fransız televizyonu RMC Sport bugün geçtiği haberde, PSG ile yollarını ayırmaya hazırlanan Eric Maxim Choupo-Moting'e Fenerbahçe ve Schalke 04 teklif götüreceğini iddia etti.
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