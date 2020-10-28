PSG'de sakatlanan Neymar maça devam edemedi

Terim 'Yeni Regista'sını Albayrak'tan istedi: Kesinlikle halledeceğiz hocam

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak'la gerçekleştirdiği ‘barış zirvesi'nin ardından Porto'da forma giyen Sergio Oliveira'nın transfer edilmesini istedi. Oyuncu için ‘mutlaka almalıyız' diyen tecrübeli antrenöre Abdurrahim Albayrak'ın cevabı ‘kesinlikle halledeceğiz' oldu. Terim'in ‘Yeni Regista'sı olacak Oliveira'nın sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması transferin önünü açıyor.