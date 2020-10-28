  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 28 Ekim 2020 Çarşamba 21:41
  • |
  • Son Güncelleme:

PSG'de sakatlanan Neymar maça devam edemedi

PSG'de sakatlanan Neymar maça devam edemedi

Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci haftasında Medipol Başakşehir ile PSG karşılaştı.

İstanbul'daki karşılaşmada PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi.

Maçın 26. dakikasında sahayı terk eden Neymar, yerini Pablo Sarabia'ya bıraktı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Başakşehir'in konuğu Paris Saint-Germain
Başakşehir'in konuğu Paris Saint-Germain

Başakşehir'in konuğu Paris Saint-Germain

PSG'de Neymar oyuna devam edemedi
PSG'de Neymar oyuna devam edemedi

PSG'de Neymar oyuna devam edemedi

TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Şenol Güneş bir araya geldi
TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Şenol Güneş bir araya geldi

TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Şenol Güneş bir araya geldi

Bisikletin yıldızları Sakarya'da şampiyona başladı

SPOR GÜNDEMİ

Ahmet Ağaoğlu'ndan bayram mesajı
Ahmet Ağaoğlu'ndan bayram mesajı

Ahmet Ağaoğlu'ndan bayram mesajı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

'İlk hedefimiz ligde ve kupada şampiyon olmak'
'İlk hedefimiz ligde ve kupada şampiyon olmak'

'İlk hedefimiz ligde ve kupada şampiyon olmak'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, sportif direktör Emre Belözoğlu'nun imza töreni sonrasında açıklamalarda bulunuyor.

Cengiz, Terim'i böyle sakinleştirdi: Beni yanlış anladınız
Cengiz, Terim'i böyle sakinleştirdi: Beni yanlış anladınız

Cengiz, Terim'i böyle sakinleştirdi: Beni yanlış anladınız

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'le yönetim arasındaki zirve tatlıya bağlanarak sonuçlanmışken toplantının yankıları hâlâ sürüyor.

Terim 'Yeni Regista'sını Albayrak'tan istedi: Kesinlikle halledeceğiz hocam
Terim 'Yeni Regista'sını Albayrak'tan istedi: Kesinlikle halledeceğiz hocam

Terim 'Yeni Regista'sını Albayrak'tan istedi: Kesinlikle halledeceğiz hocam

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak'la gerçekleştirdiği ‘barış zirvesi'nin ardından Porto'da forma giyen Sergio Oliveira'nın transfer edilmesini istedi. Oyuncu için ‘mutlaka almalıyız' diyen tecrübeli antrenöre Abdurrahim Albayrak'ın cevabı ‘kesinlikle halledeceğiz' oldu. Terim'in ‘Yeni Regista'sı olacak Oliveira'nın sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması transferin önünü açıyor.

Real Madrid'de ortalığı karıştıran sözler
Real Madrid'de ortalığı karıştıran sözler

Real Madrid'de ortalığı karıştıran sözler

Real Madrid forveti Karim Benzema'nın, Şampiyonlar Ligi maçında Vinicius hakkında söyledikleri gündem oldu.

Cristiano Ronaldo'dan koronavirüs testine tepki
Cristiano Ronaldo'dan koronavirüs testine tepki

Cristiano Ronaldo'dan koronavirüs testine tepki

Son koronavirüs testi de pozitif çıkan Cristiano Ronaldo'dan flaş bir tepki geldi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.