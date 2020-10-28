PSG'de sakatlanan Neymar maça devam edemedi

İstanbul'daki karşılaşmada PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi.
Maçın 26. dakikasında sahayı terk eden Neymar, yerini Pablo Sarabia'ya bıraktı.
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, sportif direktör Emre Belözoğlu'nun imza töreni sonrasında açıklamalarda bulunuyor.
Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'le yönetim arasındaki zirve tatlıya bağlanarak sonuçlanmışken toplantının yankıları hâlâ sürüyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak'la gerçekleştirdiği ‘barış zirvesi'nin ardından Porto'da forma giyen Sergio Oliveira'nın transfer edilmesini istedi. Oyuncu için ‘mutlaka almalıyız' diyen tecrübeli antrenöre Abdurrahim Albayrak'ın cevabı ‘kesinlikle halledeceğiz' oldu. Terim'in ‘Yeni Regista'sı olacak Oliveira'nın sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması transferin önünü açıyor.
Real Madrid forveti Karim Benzema'nın, Şampiyonlar Ligi maçında Vinicius hakkında söyledikleri gündem oldu.
Son koronavirüs testi de pozitif çıkan Cristiano Ronaldo'dan flaş bir tepki geldi.