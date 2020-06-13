PSG'de Cavani ve Thiago Silva dönemi bitiyor

Fransız basınına açıklamalarda bulunan PSG Sportif Direktörü Leonardo De Araujo, iki oyuncuyla da yollarını ayıracaklarını bildirdi.
Cavani ve Silva'nın kulüp tarihinde önemli yerlerinin olduğunu belirten Araujo, sözleşmesi bitecek oyuncularla ağustos ayı sonuna kadar beraber olacaklarını kaydetti.
Sona erdirilen Ligue 1'de şampiyon ilan edilen PSG, ağustos ayında yapılması planlanan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam ediyor.
2012 yılında katıldığı PSG'de 310 maçta forma giyen Silva 17 gol atarken, 2013'te kulübe katılan Cavani 301 maçta 200 kez ağları sarstı.
Koronavirüs arasının ardından yeniden başlayan Süper Lig'de Beşiktaş, sahasında TAV Airport Antalyaspor'u konuk ediyor.
Süper Lig'de lider Trabzonspor'un en yakın takipçisi olan Medipol Başakşehir, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor.
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Paris Saint-Germain'de (PSG), kontratı bitecek olan Edinson Cavani ve Thiago Silva ile yollar ayrılıyor.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 27. haftasında oynadıkları Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında altyapıdan yetişen kaleci Ersin Destanoğlu'na kalede görev verdi.
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 27. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırladığı maça ideal 11'iyle çıktı.
Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yenen Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, kaliteli bir rakibe karşı önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.
Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Tzavellas'ın eline çarpmasının ardından hakemin VAR'a gidip verdiği penaltı kararının doğru olduğunu söyledi.