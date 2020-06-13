  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 13 Haziran 2020 Cumartesi 22:40
  • |
  • Son Güncelleme:

PSG'de Cavani ve Thiago Silva dönemi bitiyor

PSG'de Cavani ve Thiago Silva dönemi bitiyor

Paylaş

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Paris Saint-Germain'de (PSG), kontratı bitecek olan Edinson Cavani ve Thiago Silva ile yollar ayrılıyor.

Fransız basınına açıklamalarda bulunan PSG Sportif Direktörü Leonardo De Araujo, iki oyuncuyla da yollarını ayıracaklarını bildirdi.

Cavani ve Silva'nın kulüp tarihinde önemli yerlerinin olduğunu belirten Araujo, sözleşmesi bitecek oyuncularla ağustos ayı sonuna kadar beraber olacaklarını kaydetti.

Sona erdirilen Ligue 1'de şampiyon ilan edilen PSG, ağustos ayında yapılması planlanan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam ediyor.

2012 yılında katıldığı PSG'de 310 maçta forma giyen Silva 17 gol atarken, 2013'te kulübe katılan Cavani 301 maçta 200 kez ağları sarstı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Bayern Münih şampi...

title

Erol Bulut: "Penaltı doğru karar"

title

Okan Buruk: 'Seyircisiz maçlar Başakşehir için avantaj değil'

Sivasspor 4. kez Koronavirüs testine girdi

SPOR GÜNDEMİ

CANLI | Beşiktaş-Antalyaspor
CANLI | Beşiktaş-Antalyaspor

CANLI | Beşiktaş-Antalyaspor

Koronavirüs arasının ardından yeniden başlayan Süper Lig'de Beşiktaş, sahasında TAV Airport Antalyaspor'u konuk ediyor.

Başakşehir, takibini sürdürdü
Başakşehir, takibini sürdürdü

Başakşehir, takibini sürdürdü

Süper Lig'de lider Trabzonspor'un en yakın takipçisi olan Medipol Başakşehir, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor.

Yollar ayrılıyor!
Yollar ayrılıyor!

Yollar ayrılıyor!

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Paris Saint-Germain'de (PSG), kontratı bitecek olan Edinson Cavani ve Thiago Silva ile yollar ayrılıyor.

Beşiktaş-Antalyaspor maçından notlar
Beşiktaş-Antalyaspor maçından notlar

Beşiktaş-Antalyaspor maçından notlar

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 27. haftasında oynadıkları Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında altyapıdan yetişen kaleci Ersin Destanoğlu'na kalede görev verdi.

Başakşehir-Alanyaspor maçından notlar
Başakşehir-Alanyaspor maçından notlar

Başakşehir-Alanyaspor maçından notlar

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 27. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırladığı maça ideal 11'iyle çıktı.

'Seyircisiz maçlar Başakşehir için avantaj değil'
'Seyircisiz maçlar Başakşehir için avantaj değil'

'Seyircisiz maçlar Başakşehir için avantaj değil'

Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yenen Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, kaliteli bir rakibe karşı önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Erol Bulut: ‘Penaltı doğru karar‘
Erol Bulut: ‘Penaltı doğru karar‘

Erol Bulut: ‘Penaltı doğru karar‘

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Tzavellas'ın eline çarpmasının ardından hakemin VAR'a gidip verdiği penaltı kararının doğru olduğunu söyledi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.