PSG, Thomas Tuchel'in sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı

Sözleşmeyi imzaladıktan sonra konuşan Tuchel, “Kontratımı uzattığım ve PSG'de kaldığım için mutluyum. Başkana ve yönetime bana inandıkları için teşekkür ediyorum. Bu takımı en tepeye çıkarma hırsım devam ediyor ve bunun için çok sıkı çalışacağım. Bu kulüp, en iyi performansını henüz sergilemedi” ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili konuşan PSG Başkanı Al-Khelaifi de “Thomas, bu kulübe müthiş bir enerji getirdi. Onun futbola olan tutkusunu, duygusunu herkes biliyor. Teknik direktörlük yetenekleri sorgulanamaz derecede muhteşem. Onun gibi kaliteli bir teknik direktörle uzun süre yola devam edeceğimiz için mutluyum" dedi.