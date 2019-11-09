Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,765
  • 6,3579
  • 271.52
  • 103153
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti

PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti

PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Brest'i 2-1 yendi.

Francis-Le Ble Stadı'nda oynanan ligin 13. hafta maçında Brest, lider PSG'yi ağırladı.

Paris ekibi, Angel Di Maria'nın 39. dakikadaki golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Brest, 72. dakikada Samuel Grandsir'in ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi. PSG'de oyuna 80. dakikada Edinson Cavani'nin yerine giren Arjantinli santrafor Mauro Icardi, 85. dakikada fileleri havalandırarak takımının sahadan 2-1 galip ayrılmasını sağladı.

PSG, puanını 30'a çıkartarak liderliğini korurken, Brest ise 17 puanda kaldı.

 


Taze anne Berfu Yenenler'in tırnaklarına eleştiri yağdı!
Alina Boz'dan sevgilisine romantik kutlama
Şöhreti işe yaramadı, hayal kırıklığına uğradı!
Neslihan Atagül'den eşi Kadir Doğulu'ya destek
Serenay Sarıkaya'yı ağlatan olay
<p>Attığı her adımın haber olduğunu söyleyen Bulut, “Asker eğlencesi rahmetlik ağabeyimin oğlu, kend

Fatih Bulut’tan Garip Silah Açıklaması

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Dünyanın tüm uçakları onun koleksiyonunda

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları