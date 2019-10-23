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  3. PSG, Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge'u farklı mağlup etti

PSG, Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge'u farklı mağlup etti

PSG, Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge'u farklı mağlup etti

Galatasaray'ın yer aldığı Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Club Brugge ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi.

Paris Saint-Germain henüz 7. dakikada Mauro Icardi'nin golüyle öne geçti. Golün asistini yapan isim ise Angel Di Maria oldu.

İlk devreyi 1-0 önde kapatan Paris Saint-Germain, 61. dakikada Mbappe ile farkı 2'ye çıkardı.

Karşılaşmanın 63. dakikasında Icardi'nin golüyle iyice rahatlayan PSG, 79. dakikada Mbappe ile skoru 4-0'a getirdi. Son sözü 83. dakikada yine Mbappe söyledi ve  PSG, Club Brugge'u 5-0 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte PSG grupta 3'te 3 yaptı ve puanını 9'a yükseltti. Club Brugge ise 2 puanda kaldı. Grubun 4. haftasında PSG ile Club Brugge, Paris'te kozlarını paylaşacak.

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