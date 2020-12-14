PSG, Neymar'ın sakatlığıyla ilgili açıklama yaptı

Kulüpten yapılan açıklamada, Olympique Lyon'a 1-0 yenildikleri son lig maçı sırasında sakatlanarak oyundan sedyeyle çıkan 28 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun sağlık kontrolüne girdiği belirtildi.
Sol ayak bileğinde burkulma tespit edilen Neymar'ın sakatlığının çok ciddi gözükmediği ve 48 saat içinde yapılacak detaylı incelemenin ardından durumun netleşeceği ifade edildi.
Bu sezon PSG formasıyla tüm kulvarlarda 12 karşılaşmada görev alan Neymar, 9 gole imza attı.
Fatih Karagümrük, 29 yaşındaki İtalyan futbolcu Fabio Borini'yi transfer ettiğini duyurdu.
Sevilla'nın yıldız orta saha oyuncusu Ivan Rakitic, Arda Turan'ın Instagram gönderisine yorum yaptı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da başkan Hüseyin Üneş istifa etti.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, uzun süredir şikayetçi olduğu yıldız futbolcuya yönetimden ciddi bir uyarı geldi. Ünlü spor yorumcusu Sinan Engin de bu gelişmelerin ardından canlı yayında sarı-lacivertlilerde devre arasında yapılacak operasyonu ve alınan ayrılık kararını açıkladı. İşte Fenerbahçe'de son dakika ayrılık gelişmesi...
Ünlü spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılması halinde takımın başına Aykut Kocaman'ın getirilmesi gerektiğini söyledi. Toroğlu, “Erol Bulut 2 maç daha ters giderse nasıl bir çözüm olacak? Bir tek çözüm kalıyor, Aykut Kocaman” ifadelerini kullandı.
Hücum futbolunu takımın kimliği haline getirmek isteyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Salih Uçan, Roman Yaremchuk ve Ahmed Musa'yı kadrosuna katıyor.