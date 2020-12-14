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aksam.com.tr
  • 14 Aralık 2020 Pazartesi 19:54
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PSG, Neymar'ın sakatlığıyla ilgili açıklama yaptı

PSG, Neymar'ın sakatlığıyla ilgili açıklama yaptı

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Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen Neymar'ın sakatlığının çok ciddi olmadığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Olympique Lyon'a 1-0 yenildikleri son lig maçı sırasında sakatlanarak oyundan sedyeyle çıkan 28 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun sağlık kontrolüne girdiği belirtildi.

Sol ayak bileğinde burkulma tespit edilen Neymar'ın sakatlığının çok ciddi gözükmediği ve 48 saat içinde yapılacak detaylı incelemenin ardından durumun netleşeceği ifade edildi.

Bu sezon PSG formasıyla tüm kulvarlarda 12 karşılaşmada görev alan Neymar, 9 gole imza attı.

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