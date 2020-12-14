PSG, Neymar'ın sakatlığıyla ilgili açıklama yaptı

F.Bahçe'deki operasyonu duyurdu, gönderilecek ilk ismi açıkladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, uzun süredir şikayetçi olduğu yıldız futbolcuya yönetimden ciddi bir uyarı geldi. Ünlü spor yorumcusu Sinan Engin de bu gelişmelerin ardından canlı yayında sarı-lacivertlilerde devre arasında yapılacak operasyonu ve alınan ayrılık kararını açıkladı. İşte Fenerbahçe'de son dakika ayrılık gelişmesi...