PSG, Merih Demiral için Juventus'a Leandro Paredes'i önerecek

İtalyan basını, Juventus'un Sassuolo'dan 18 milyon Euro karşılığında transfer ettiği milli futbolcumuz Merih Demiral'a Fransız devi PSG'nin talip olduğunu iddia etti.

İtalya'dan Avrupa transfer piyasasını sallayacak bir iddia geldi. Calciomercato'nun okuyucularına duyurduğu habere göre Fransız devi Paris Saint Germain, Merih Demiral için transfer planını belirledi bile! İşte o haberin detayları ve aktarılanlar…



“Merih Demiral, Paris Saint Germain'in transfer hedefleri arasında bulunuyor. Paris kulübü, kaptan Thiago Silva'nin yerine Merih Demiral'ı geçirecek. Paris, Kimpembe'nin yanında ona destek olacak, genç birini istiyor. Marquinhos, savunmanın önünde kendine rol buldu. Transferde birçok konu menajere bağlı olacak ancak PSG, savunmasını güçlendirmek için güvenilir bir merkez oyuncusu arıyor. Bu nedenle seçeneklerden biri, geçen yaz Juventus'a katılan Türk oldu.

“JUVE’YE TRANSFER OLMASI İÇİN 6 AY YETERLİ OLDU”

Demiral, dünya futbolunda bir sürprizi temsil ediyor. Fenerbahçe'nin altyapısından çıkan bir ürün. Portekiz'de, Lizbon'da sadece 1 maç oynadı ve ayrıldı. Vatanı, Türkiye'ye döndü. Alanyaspor'da kendini değerlendirdikten sonra Sassuolo'ya gitti. Juventus'a 18 milyon euroya transfer olması için 6 ay yeterli oldu.

Demiral, Chiellini ve Bonucci'nin deneyimini ve dokunulmazlığını biliyordu, 4. savunma oyuncusu olarak geldi. Ancak kaptan Cheilli'nin sakatlığı, yerine alınan De Light'in kötü şanssızlığı ona formayı verdi. Ocak ayında önemli ölçüde forma şansı bulmaya başladığında, ikon oldu. Serie A'da ki ilk gol attığı maçta sakatlandı.

PSG DEMİRAL'I MI İSTİYOR?

Juventus her zaman Demiral'a odaklandı. Onu Torino'ya götürmesinden bir kaç gün sonra transfer teklifleri geldi. Milan, 40 milyon euro sunmaya hazırdı ancak Juventus bu transfer girişimlerini her zaman engelledi.

Maurizio Sarri onu her zaman takdir ediyor. Bir noktada Türk, De Light'i, ihtişamlı görüntüsünden uzaklaştırmıştı. Belki de ciddi bir sakatlığı olmasaydı Chiellini'nin saha içerisindeki ortağı olabilirdi.

Paris Saint Germain ise Juventus'u ikna edebilmek için Leandro Paredes kozunu ortaya koyacak. Bu şekilde Sarri'nin elini de rahatlatacak ancak görünen o ki bu teklif kabul bulmayacak. Arjantinli bile (Paredes), Sarri'yi ikna etmek için yeterli olmayacak. Şu anda Merih Demiral, Juventus kimliğinin bir parçası."

(Fotomaç)