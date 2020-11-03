PSG, Mbappe ve Neymar'dan gelen haberle yıkıldı

PSG'nin Nantes'i 3-0 yendiği lig maçında bir gol atan bir de asist yapan Mbappe, 2. yarı oyundan alınmıştı. Pazartesi günü takımının antrenmanına çıkmayan Mbappe, RB Leipzig karşısında oynayamayacak.
Kasığındaki sakatlık devam eden Neymar da zorlu maçta takımını yalnız bırakacak.
PSG sakat oyuncuların durumlarıyla ilgili açıklama yayınlarken, Mbappe'nin Almanya'ya götürülmeyeceğini duyurdu. Mbappe'nin durumunun 48 saat sonra yeniden değerlendirileceği kaydedilirken, Neymar'ın milli aranın ardından takımdaki yerini alabileceği kaydedildi.
Fransız temsilcisi, sakatlıkları devam eden Marco Veratti, Mauro Icardi ve Julian Draxler'in de milli aradan sonra takıma dönebileceklerini açıkladı.
PSG'nin RB Leipzig karşısındaki forvet hattındaki en önemli kozu ise Moise Kean olacak. Kean, takımının Medipol Başakşehir'i deplasmanda 2-0 yendiği maçta golleri atmıştı.
Neymar ve Mbappe ikilisi, bu sezon PSG adına toplam 9 gol atarken; 11 de asist yapmıştı.
Eddie Newton'ın ayrılığı sonrası Trabzonspor'da teknik direktör arayışları sürerken adaylardan biri de Samet Aybaba idi. Tecrübeli antrenör, Bordo-Mavililerle görüştüğünü ifade ederken resmi bir teklif almadığını dile getirdi.
Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde yeniden kiralamak istediği Henry Onyekuru, ilk kez Sarı-Kırmızılılara şart koştu. Başarılı futbolcu, Cimbom'a “6 aylığına gelmem, 1.5 yıllık anlaşma sağlarsanız dönmek isterim” dedi.
'Uzun yıllardır böylesini görmemiştim'
İmkansızlıklara rağmen taktisyenliğini konuşturan tecrübeli çalıştırıcı 2-5-3 sistemini getirdi. Siyah-beyazlılar artık özellikle iç saha maçlarına tamamen ofansif bir anlayışla çıkacak.
Trabzonspor ile ismi anılan Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay, bordo-mavili kulübün kendisine ihtiyaç duyması halinde göreve hazır olduğunu belirterek, "Söz konusu Trabzonspor ise gerisi teferruattır" dedi.
Teknik direktör Erol Bulut, Fenerbahçe'de önemli bir istatistik elde etti.