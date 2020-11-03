PSG, Mbappe ve Neymar'dan gelen haberle yıkıldı

PSG'nin yıldız futbolcuları Kylian Mbappe, Neymar, Marco Veratti, Mauro Icardi, Julian Draxler, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Leipzig maçında forma giyemeyecek.

PSG'nin Nantes'i 3-0 yendiği lig maçında bir gol atan bir de asist yapan Mbappe, 2. yarı oyundan alınmıştı. Pazartesi günü takımının antrenmanına çıkmayan Mbappe, RB Leipzig karşısında oynayamayacak.



Kasığındaki sakatlık devam eden Neymar da zorlu maçta takımını yalnız bırakacak.

PSG sakat oyuncuların durumlarıyla ilgili açıklama yayınlarken, Mbappe'nin Almanya'ya götürülmeyeceğini duyurdu. Mbappe'nin durumunun 48 saat sonra yeniden değerlendirileceği kaydedilirken, Neymar'ın milli aranın ardından takımdaki yerini alabileceği kaydedildi.

Fransız temsilcisi, sakatlıkları devam eden Marco Veratti, Mauro Icardi ve Julian Draxler'in de milli aradan sonra takıma dönebileceklerini açıkladı.

PSG'nin RB Leipzig karşısındaki forvet hattındaki en önemli kozu ise Moise Kean olacak. Kean, takımının Medipol Başakşehir'i deplasmanda 2-0 yendiği maçta golleri atmıştı.

Neymar ve Mbappe ikilisi, bu sezon PSG adına toplam 9 gol atarken; 11 de asist yapmıştı.