PSG Mbappe için kesenin ağzını açıyor! Messi ve Ronaldo maaşı...

Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe'yi takımda tutabilmek için Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi benzeri bir maaş önerecek.
AS'ta yer alan habere göre; Real Madrid'in 1 numaralı transfer hedefi olan Kylian Mbappe'yi uzun yıllar boyunca karosuna katmak isteyen Paris Saint-Germain, Messi ve Ronaldo gibi Mbappe'ye de yıllık 50 milyon euro net maaş önerecek. Haberin detayında, Paris Saint-Germain'in sahibi olan Katar sermayesinin, 2022 Dünya Kupası öncesi Mbappe'yi stratejik açıdan kaybetmeyi istemediği ifade edildi.
Yıllık 15 milyon euro net maaş alan 21 yaşındaki Fransız süperstarın sözleşmesi 2022 yazında sona erecek. Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in ise 2021 yazında Mbappe için PSG ile görüşmeye başlayacağı vurgulandı.
Paris Saint-Germain'in 2017 yazında Monaco'dan toplam 180 milyon euro bonservisle transfer ettiği Kylian Mbappe, bu sezon oynadığı 28 maçta 24 gol atıp 15 asist yaptı.
(Sporx)
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