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aksam.com.tr
  • 17 Eylül 2020 Perşembe 00:34
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PSG, ligde sonunda galibiyetle tanıştı

PSG, ligde sonunda galibiyetle tanıştı

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Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Metz'i 1-0 yendi.

Paris ekibi, Parc des Princes Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 90+3'üncü dakikada Julian Draxler'in attığı golle kazandı.

Konuk ekip Metz'te 65'inci dakikada kırmızı kart gören Abdou Diallo, takımını 10 kişi bıraktı.

Ligdeki ilk iki maçında Lens ve Olympique Marsilya'ya kaydeden PSG, yeni sezondaki ilk galibiyetini aldı.

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