PSG kazandı, Mbappe dalya dedi

Tosic dönüyor mu? Beşiktaş'tan açıklama geldi

Beşiktaş'ta gündeme bomba gibi düşen "Tosic, Beşiktaş ile anlaşmak için İstanbul'a geldi" haberlerine açıklama geldi. Yönetici Erdal Torunoğulları transfer konusunda son noktayı koydu.