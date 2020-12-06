PSG kazandı, Mbappe dalya dedi

Karşılaşmanın ilk yarısında PSG, Colin Dagba'nın 33. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Montpellier ise 41. dakikada Stephy Mavididi'nin topu filelerle buluşturmasıyla skoru eşitledi ve ilk devre 1-1 tamamlandı.
PSG'de ikinci yarıda golleri Moise Kean 77. dakikada ve Kylian Mbappe 90+1. dakikada attı.
Mbappe, PSG formasıyla 100. golüne ulaştı.
Maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrılan lider PSG, puanını 28'e yükseltirken, Montpellier 23 puanla 6. sırada kaldı.
Beşiktaş'ta gündeme bomba gibi düşen "Tosic, Beşiktaş ile anlaşmak için İstanbul'a geldi" haberlerine açıklama geldi. Yönetici Erdal Torunoğulları transfer konusunda son noktayı koydu.
Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 3-0 kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.
Süper Lig'in 11. Hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor.
Galatasaray'ın genç yıldız adayı Kerem Aktürkoğlu, 3-0 kazandıkları ve 1 gol attığı Atakaş Hatayspor maçını değerlendirdi.
Süper Lig'in 11. haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-0 mağlup etti.
Galatasaray'ın başarılı stoperi Marcao, 3-0 kazandıkları Atakaş Hatayspor maçının ardından konuştu.