PSG, Icardi'nin bonservisini Inter'den aldı

2013’te Inter’e transfer olan ve 2015’te Luca Toni ile birlikte 22 golle gol krallığına ulaşan 27 yaşındaki Icardi, Inter formasıyla 219 resmi maçta 124 gole imza attı, 28 de asist yaptı.
Icardi, Ligue 1’de ise 20 maçta 12 gole imza atarken, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı 6 maçta 5 gol kaydetti.
Icardi, eski takım arkadaşı Maxi Lopez'in eşi Wanda Nara ile evlenmesinin ardından İnter yönetimi ve taraftarlarla ters düşmüştü.
(Fanatik)
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