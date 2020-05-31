PSG, Icardi'nin bonservisini Inter'den aldı

SPOR GÜNDEMİ

Ahmet Nur Çebi'den Avrupa müjdesi Ahmet Nur Çebi'den Avrupa müjdesi Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Çebi, Avrupa kupalarına katılım konusunda müjdeyi verdi.

Galatasaray genç yıldızın transferini bitiriyor Galatasaray genç yıldızın transferini bitiriyor Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, daha önce de gündemine gelen isimlerden Ajax forması giyen Razvan Marin'i kadrosuna katmak istiyor.

Fenerbahçe için o isim devreye girdi Fenerbahçe için o isim devreye girdi Filip Novak'ın sevgilisi Katerina Provaznikova'nın yakın arkadaşı olan Nataliya Miladinovic'in, kendisi gibi Çek olan çifte Fenerbahçe Kulübü'nü anlattığı, buraya transfer olmasını ve İstanbul'da yaşamasını tavsiye ettiği öğrenildi.

Galatasaray'a dev piyango Galatasaray'a dev piyango Telles'in PSG'ye satışından kasasına 1.850 milyon Euro koyacak olan Aslan'a bir müjde daha. Sarı-Kırmızılılar'ın 1.5 yıllığına kiralık gönderdiği Maicon da Al Nasr'da kalıyor. Deneyimli stoperden 3 milyon Euro bonservis gelecek.

Beşiktaş'a bedava 10 numara Beşiktaş'a bedava 10 numara Suudi Arabistan ekibi Al Hilal Riyadh'ın Brezilyalı 10 numarası Carlos Eduardo, menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildi. Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki yıldızın, Kara Kartal'ın transfer listesine eklendiği öğrenildi.

Galatasaray'da Muslera şoku yaşanıyor! Gidebilir... Galatasaray'da Muslera şoku yaşanıyor! Gidebilir... TFF'nin yabancı transferine 32 yaş sınırı getirmeye hazırlanması sarı-kırmızılı taraftarları endişelendirdi.