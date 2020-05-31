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aksam.com.tr
  • 31 Mayıs 2020 Pazar 16:03
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PSG, Icardi'nin bonservisini Inter'den aldı

PSG, Icardi'nin bonservisini Inter'den aldı

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Fransız devi PSG, sezon başı Inter'den kiraladığı Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin bonservisinin alındığını ve 2024'e kadar sözleşme imzalandığını açıkladı. Fransız basını, PSG'nin bu transfer için Inter'e 50+7 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceğini duyurdu.

2013’te Inter’e transfer olan ve 2015’te Luca Toni ile birlikte 22 golle gol krallığına ulaşan 27 yaşındaki Icardi, Inter formasıyla 219 resmi maçta 124 gole imza attı, 28 de asist yaptı.

Icardi, Ligue 1’de ise 20 maçta 12 gole imza atarken, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı 6 maçta 5 gol kaydetti.

Icardi, eski takım arkadaşı Maxi Lopez'in eşi Wanda Nara ile evlenmesinin ardından İnter yönetimi ve taraftarlarla ters düşmüştü.

(Fanatik)

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