PSG Galatasaray maçı şifresiz mi, hangi kanalda? PSG GS maçı ne zaman, saat kaçta?

PSG Galatasaray maçı şifresiz mi, hangi kanalda? sorusu futbol seveler tarafından arama motorunda yoğun olarak aranıyor. Galatasaray, A Grubu'nun 6. ve son hafta maçında PSG'ye konuk oluyor. UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme ihtimali bulunan Galatasaray'ın bu fırsatı yakalayabilmesi için PSG'yi yenmesi ve Club Brugge-Real Madrid maçında da ev sahibi Belçika ekibinin kazanamaması gerekiyor.PSG Galatasaray maçı şifresiz mi, hangi kanalda? merak ediliyor. İşte yanıtı..

PSG GALATASARAY MAÇI ŞİFREESİZ Mİ, HANGİ KANALDA?

11 Aralık Çarşamba günü Başkent Paris'teki Parc des Princes'de oynanacak maç TSİ 23.00'te başlayacak. Karılaşmayı Romanya Futbol Federasyonundan hakem Istvan Kovacs yönetecek. Müsabaka beIN Sports'tan şifreli yayınlanacak.

Galatasaray'ın Paris Saint-Germain maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Jean Micheal Seri, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mariano Ferreira, Okan Kocuk, Emin Bayram, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Steven Nzonzi, Emre Mor, Mario Lemina.

GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİNE NASIL GİDER?

Galatasaray'ın rakibini mutlaka deplasmanda yenmesi gerekiyor. Ayrıca bu galibiyet yalnızca Sarı-Kırmızılı takımın gruptan çıkmasına yetmiyor. Club Brugge'un da Real Madrid karşısında puan kaybetmesi gerekiyor. İspanyol ekibi de Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmayı garantiledi ve hiç bir iddiası bulunmuyor.

FALCAO DÖNDÜ

Galatasaray'da Falcao'nun sakatlığı tamamen geçti. Yıldız futbolcu son oynanan Ankaragücü maçının son 12 dakikasında görev almıştı. Sarı-Kırmızılı takımda Luyindama, Feghouli, Ryan Babel ve Florin Andone'nin sakatlıkları bulunuyor.