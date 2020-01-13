PSG Fransa'da 7 maç aradan sonra puan kaybetti

Fransa Ligue 1 20. hafta mücadelesinde Paris Saint Germain, sahasında Monaco'yu konuk etti.
Parc des Princes'te oynanan karşılaşma gol düellosu şeklinde geçti ve maç 3-3 sonuçlandı.
Karşılaşmada PSG Neymar ile 3. dakikada öne geçerken 7. dakikada Gelson Martins ile 13. dakikada Ben Yedder Monaco'yu öne geçirdi. 24'de Ballo'nun kendi kalesine attığı gol ve Neymar'ın 42'deki penaltısı ile bu kez PSG öne geçti ve ilk yarı 3-2 PSG üstünlüğü ile sonuçlandı. 70. dakikada Islam Slimani'nin golüyle maça yeniden denge geldi. Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonuçsuz kaldı ve maç 3-3 sonuçlandı.
Bu sonucun ardında PSG 46 puana yükselerek 7 maç sonra kpuan kaybetti. Monaco ise 32 puana yükseldi.
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Ligue 1 lideri PSG, Monaco'yu konuk ettiği maçtan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı ve 7 maç aradan sonra ligde puan kaybetti.
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