PSG, Cavani için Atletico Madrid'den 30 milyon Euro istedi

Fransa Ligue 1 ekiplerinden PSG, Atletico Madrid'in Edinson Cavani için yaptığı 10 milyon euroluk teklifi reddeti.
Fransız basınında yer alan haberlere göre, PSG sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olmasına rağmen devre arası transfer döneminde Atletico Madrid'in yaptığı 10 milyon euroluk teklifi reddetti. PSG'nin Atletico Madrid'e Cavani'yi Ocak ayında kadrosuna katmanın bedeli olarak 30 milyon euro'yu istediği iddia edildi.
Haberde PSG teknik direktörü Thomas Tuchel'in bu Uruguaylı futbolcuyu ikinci yarıda da görmek istediği ve takımdan ayrılmasına onay vermediği belirtiliyor. Tuchel yapığı açıklamada, "Cavani'nin Şubat ayında takımımızda olacağından emin değilim" dese de yıldız ismi kaybetmemek için yönetime baskı yaptığı söyleniyor.
Öte yandan takımının başında bu sezon çıktığı 20 maçta sadece 22 gol bulabilen Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone ise tecrübeli bir golcüyle takımının gol sorununa bir son vermek istiyor.
PSG Sportif Direktörü Leonardo, Cavani'nin geleceği ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Edinson Cavani bize ayrılmak istediğini söyledi. Konu üzerine onunla görüşmeye devam ediyoruz. Atletico Madrid'den teklif aldığımız doğru. Şimdilik ne olacağı belli değil. İçinden çıkması kolay bir durum olmadığı için görüşmeler sürüyor."
(Sporx)
Eski milli futbolcular Bekir İrtegün, Uğur Boral, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığın yargılandığı FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada, karar çıktı.
Fenerbahçe’nin Chelsea’den 1,5 sezonluğuna kiraladığı Victor Moses, Serie A ekiplerinden Inter’e transfer oluyor.
Alman medyasında yer alan bilgilere göre sarı laciverliler, sezon başında kadrosuna kattığı yıldız futbolcu ile yollarını ayırabilir.
Eskişehirspor'un eski teknik direktörü Fuat Çapa, Galatasaray'a transfer olan ve Denizlispor maçında ilk kez sarı-kırmızılı formayı sırtına geçiren eski oyuncusu Jesse Sekidika ile ilgili analizini paylaştı. Kendi cebinden para vererek futbolcuyu Eskişehirspor’a kazandıran Çapa, "Rodrigues ve Bruma’dan daha fazla yüksek gol yüzdesi var. Çok yönlü bir oyuncu. Galatasaray’a katkı vereceğini düşünüyorum” dedi.
Dün Genoa deplasmanında attığı golle Roma taraftarlarını ayağa kaldıran Cengiz Ünder, Milan taraftarlarının hoşuna gitmedi.
Süper Lig ekiplerinden Denizlispor, yapılan yazılı açıklamada "hakem hataları"na eleştiride bulundu.
Sivasspor, U14-15 takımını taşıyan otobüsün Hatayspor maçı dönüşü yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole indiğini duyurdu. Oyuncuların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.