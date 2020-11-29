PSG, Bordeaux'yu devirmeyi başaramadı

Fransa Ligue 1'in 12. hafta mücadelesinde PSG, sahasında Bordeaux ile karşı karşıya geldi.
Parc des Princes'te oynanan karşılaşma 2-2'lik beraberlikle bitti ve puanlar paylaşıldı.
Maçın 10. dakikasında Pembele'nin kendi kalesine attığı golle Bordeaux öne geçti. 27. dakikada kazanılan penaltıda Neymar topu ağlarla buluşturdu. Hemen 1 dakika sonrasında ise Moise Kean attığı golle takımını öne geçirdi ve ilk yarı 2-1 sona erdi.
İkinci yarıya Bordeaux oyuncu değişiklikleriyle başladı. Dakikalar 60'ı gösterdiğinde Adli'nin golüyle Bordeaux maça dengeyi getirdi. Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremeyince mücadele 2-2 sona erdi.
PSG bu sonuçla 24 puanda kalırken üst üste 2. maçında puan kaybı yaşadı. Bordeaux ise 16 puana yükselerek orta sıralardaki yerini korudu.
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Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-0 yenen Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, "Daha önce çok daha farklı yendiğimiz maçlar oldu ama bugün birinci dakikadan 93'ün sonuna kadar oyundan ben de zevk aldım. İzleyenler de zevk aldı. Bu üç puan bize çok iyi geldi." dedi.
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