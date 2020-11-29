PSG, Bordeaux'yu devirmeyi başaramadı

Diego Maradona'nın çocuğu olduğunu iddia eden Santiago Lara (19), Maradona'nın defnedilmesinden 24 saat sonra DNA testi için mezarın geri kazılmasını talep ediyor.

Ünlü yorumcu, eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup ettiği maçı yorumladı. Dilmen, Galatasaray'ın şampiyonluk iddiası için "Şampiyonluk yarışında olup olmamak Fatih Terim'in elinde. Çünkü Fatih Terim'in formsuzluğu direkt olarak takımı etkiliyor." dedi.

'Falcao iyi hissettiğinde oynar'

Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-0 yenen Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, "Daha önce çok daha farklı yendiğimiz maçlar oldu ama bugün birinci dakikadan 93'ün sonuna kadar oyundan ben de zevk aldım. İzleyenler de zevk aldı. Bu üç puan bize çok iyi geldi." dedi.