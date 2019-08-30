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  3. PSG Başkanı Nasser Al Khelaifi eşleşmeler hakkında konuştu

PSG Başkanı Nasser Al Khelaifi eşleşmeler hakkında konuştu

PSG Başkanı Nasser Al Khelaifi eşleşmeler hakkında konuştu

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Paris Saint-Germain'in başkanı Nasser Al Khelaifi, eşleşmeler hakkında konuştu.

Paris Saint-Germain Başkanı Nasser Al Khelaifi, UEFA Şampiyonlar Ligi kuraları hakkında açıklamalarda bulundu.

"ZOR BİR GRUPTAYIZ"

Zor bir gruba düştüklerini vurgulayan Al Khelaifi, "Zor bir gruptayız. Ancak Şampiyonlar Ligi böyle bir yer. Harika takımlarla yarışacağımızı biliyorduk. Sonuna kadar gitmek için büyük kulüplerle oynamak zorundasınız. Tüm maçları dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"REAL MADRID'E HAZIR OLACAĞIZ"

Real Madrid ile rekabet edebilecekler güçte olduklarını dile getiren Nasser Al Khelaifi, "Real Madrid çok güçlü bir takım. Bu kupayı son 4 yılda 3 kez kazandılar. Ancak biz de Paris Saint-Germain'iz ve onlarla rekabet etmek için hazır olacağız" şeklinde konuştu.

Paris Saint-Germain, gruptaki ilk maçında Real Madrid'i konuk edecek. Galatasaray ile deplasmanda Club Brugge ile karşılaşacak.

(Sporx)

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