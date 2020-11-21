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aksam.com.tr
  • 21 Kasım 2020 Cumartesi 09:18
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PSG 32 dakikada Monaco'ya 2-0'dan 3-2 mağlup oldu

PSG 32 dakikada Monaco'ya 2-0'dan 3-2 mağlup oldu

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Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 11. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Monaco'ya 3-2 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısında PSG'de Kylian Mbappe 25. dakikada ve 37. dakikada penaltıdan attığı gollerle 2-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Mücadelenin ikinci devresinde ev sahibi takım Monaco, Kevin Volland ile 52. ve 65. dakikalarda iki gol kaydederek skoru eşitledi: 2-2.

PSG'li Abdou Diallo'nun 83. dakikada ceza sahası içerisinde Kevin Volland ile girdiği mücadelede faul yaptı ve kırmızı kart gördü. Hakem penaltı düdüğünü çaldı. Penaltı atışını gole çeviren Cesc Fabregas, takımının üçüncü golünü attı ve Monaco karşılaşmadan 3-2 galibiyetle ayrıldı.

Lider PSG, 24 puanda kalırken Monaco puanını 20'ye yükselterek maç fazlasıyla ikinci sıraya yerleşti.

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